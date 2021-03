SALTA (ADNSUR) - El cantante y compositor Ricky Maravilla se convirtió este martes en el foco de las críticas, luego de que se diera a conocer la noticia respecto a su vacunación contra el coronavirus sin turno previo.

Tras los cuestionamientos por su actitud, Ricky dialogó con Canal 13 y explicó que su inoculación se dio luego de que un familiar le contara que el Hospital Papa Francisco se encontraba vacunando a mayores de 70 años, por lo que se comunicó con la línea 148 para ponerse al tanto de la situación.

"Fui, hice la cola, había cinco personas y cuando me llegó el turno me recibieron amablemente, me colocaron la vacuna. Me la aplicó Soledad que la llevo en mi recuerdo y a todos los profesionales les mando un saludo y agradecimiento como ciudadano salteño", aseguró el cantante.

Y sumó: "En la fila había gente del barrio, gente mayor. Teniendo la edad necesaria y la posibilidad lo hice, pero no puedo responder por las autoridades". Y es que si bien el artista tiene 75 años y la provincia se encuentra aplicando los compuestos a mayores de 70, el autor del popular hit 'Qué tendrá el petiso' no poseía el turno necesario para realizar el trámite.

"¿Qué harían ustedes si tienen una cantidad de vacunas y la gente anotada no fue y les quedan dosis libres?", cuestionó en ese sentido.