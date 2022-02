Este viernes 25 de febrero se desarrolló la sesión preparatoria del concejo Deliberante de Comodoro. Según establece la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno de ese órgano legislativo, en esa sesión se deben elegir autoridades, miembros de comisiones internas, establecer horarios y días de sesión, entre otras cosas; en definitiva, sentar las bases que permitirán el desarrollo de las sesiones ordinarias a lo largo del año.

Pero esta sesión se vio envuelta en una polémica cuando los concejales de Juntos por el Cambio decidieron no participar de ella. Según argumentan, se enteraron "cinco minutos antes del inicio que arbitrariamente el oficialismo cambió los integrantes de las comisiones" y que esto los dejaba sin representación.

"Quien está en falta es Juntos por el Cambio, por no haber asistido a la sesión preparatoria, que está prevista por Carta Orgánica y Reglamento. Esta sesión se da siempre antes de la apertura del período ordinario, se eligen autoridades, días y horarios e integrantes de comisión", explicó el edil del Frente de Todos Gustavo Reyes.

"Nosotros cumplimos con el reglamento interno al cumplir con todos estos mandatos: elegimos autoridades, establecimos días y horarios para sesionar y nombrar los integrantes de cada comisión", indicó, remarcando que "los que están en falta son ellos porque tuvimos que poner más concejales en algunas comisiones para poder llegar al mínimo".

En ese sentido, detalló que el reglamento define que cada comisión interna debe tener un mínimo de cinco integrantes y un máximo de 7. Es en estos espacios donde se discuten los proyectos que se presentan en el Concejo antes de ser tratados en el recinto por el pleno de concejales.

"Nosotros pusimos 5 concejales del Frente de Todos en cada una de las comisiones", señaló Reyes y mencionó que si Juntos por el Cambio hubiera ocupado los dos lugares restantes se habría ajustado a reglamento, porque este indica que "la representatividad en las comisiones debe ser la misma que en el cuerpo, en el recinto es de 2/3 (dos tercio), y en las comisiones también".

Sin embargo, ahora este requisito no se estaría cumpliendo ya que Juntos por el Cambio, al no participar de la sesión, no integra ninguna de las comisiones. "No sé cómo se las van a arreglar, porque no se presentaron y el reglamento dice que tienen que estar mínimo en dos comisiones, pero no están", expresó Reyes.

Agregó que en algunas comisiones si hay representación de la oposición porque "se había trabajado en labor parlamentaria y Omar Latanzio (del bloque Raúl Alfonsín) había manifestado en qué comisión quería estar", y mencionó que este edil conforma tres de ellas.

"Todo lo que se dice respecto a que no estamos permitiendo la participación de la oposición, es faltar a la verdad, faltar el respeto al Concejo Deliberante y a la gente que se da cuenta que lo que dicen no tiene razón de ser, porque ellos pueden modificar todo lo que consideren necesario, pueden hacer despachos de minoría, pero se van a tener que ajustar a la democracia de un cuerpo colegiado, donde hay mayorías y minorías".