La reunión de paritaria convencional convocada por el Ministerio de Salud este viernes por la mañana en Rawson fue un "fracaso". Así lo hicieron saber desde el Sindicato de la Salud Pública (SISAP) en una nota firmada por su delegada general, Noelia Domenez Fernández.

Según precisaron, en el encuentro pautado para las 9 de la mañana en la sede de la cartera sanitaria "no hubo contestación por el pago de la deuda salarial", asunto que ya había sido descartado por el propio ministro Fabián Puratich.

En ese marco, anticiparon que tras la ronda de asambleas "se ha consensuado un paro general provincial para el próximo jueves 29 de julio" y advierten que podrían profundizar las medidas de "48 a 120 horas si no se atienden nuestras demandas".

El SISAP también lamentó la ausencia de representantes gremiales de ATSA, ATE, SOYEAP y UPCN. "Son los mismos actores gremiales que firmaron a libro cerrado un ¨acuerdo¨ salarial, insuficiente e inconsulto", indicaron.

Según precisaron, referentes de esos gremios presentaron una nota en conjunto ante el Ministro de Salud "donde llamativamente exigen ser convocados solo ellos (sin nosotros) a discutir una reforma de CCT ¨que nunca solicitaron¨".

Repudiaron este accionar "poniendo por delante el berrinche y la chicana, favoreciendo al gobierno y dilatando las reformas que necesitamos y mediante una maniobra que denota claramente una conducta anti sindical".

"Repudiamos doblemente que el representante de ATE, (Guillermo) Quiroga firme algo así, lo cual atrasa varias décadas, desvirtúa el espíritu y la historia de un gremio pluralista, desconociendo los avances de su propio gremio a favor de “la libertad sindical”. Es tan absurdo y paradójico lo que hace Quiroga que va en contra de la propia CTA AUTONOMA de la cual es su propio Secretario General, siendo que la CTA tiene inscripción gremial al igual que nosotros y que muchos de los gremios que nos hemos constituido en los últimos 15 a 20 años".

En el texto, advierten que denunciarán "este comportamiento anti sindical ante la CTA AUTONOMA Nacional y Regional (que integramos) ante nuestra FESPROSA y ante la OIT".

Ausencia de gremios

Noelia Domenez Fernández lamentó que “cuando llegamos a la reunión, nos encontramos que –solamente- estábamos SISAP y la Agremech que se presenta como oyente. El resto de los gremios (ATE, Soyeap, UPCN y ATSA) no se presentaron ni notificaron las razones. Esto sigue perjudicando a los trabajadores del sector que están esperando estas modificaciones hace mucho tiempo”.

“La paritaria convencional fue suspendida por la pandemia por más de 1 año y medio. Era muy importante reabrirla porque hay muchos temas que se tienen que tratar. Los gremios no se hicieron presentes más allá que fue una notificación formal del ministro de Salud”, indicó.

“En esta instancia, no se puede avanzar sin el resto de los gremios. Hoy se hizo un acta por la falta de presentación y habrá una notificación formal del Ministerio de Salud. Los trabajadores de la Salud no pueden ser más postergados de lo que están. Las entidades gremiales tenemos que llevar soluciones y no más problemas”, completó a través de Radio 3 Cadena Patagonia.