Este viernes al mediodía, personal de Medio Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia junto a un equipo de Defensa Civil y maquinarias proceden a trasladar el cuerpo de la ballena muerta encontrada en las costas de la playa de Kilómetro 8.

La ballena muerta apareció el miércoles sobre las costas de la playa y cientos de vecinos se acercaron con cámara en mano, pese a que desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre advirtieron que la comunidad no se acerque menos de 50 metros , ya que podría representar un foco de “infección, enfermedades y peligro biológico". Incluso se metieron en la boca del animal muerto para fotografiarse.

Esta situación habría sido la que provocó que se decida el traslado del cuerpo a una zona alejada de la visita de la población, por lo que hay personal trabajando en el lugar.



"El problema no es que la gente vaya a ver al animal muerto, si es malo tomar contacto porque puede tener alguna enfermedad. Es un animal en estado de descomposición", manifestó Mariano Coscaarella, investigador del Conicet, luego de que se viralizarán fotos de gente en cercanías de cuerpo de la ballena.

En tanto, la biologa Marian Riera había indicado : "no sabemos de qué murió y no sabemos qué bacterias o virus tiene, si puede tener algún patógeno que puede causar efectos en el humano. Entendemos que es un animal que llama la atención, y la gente lo puede ir a ver pero respetando una distancia prudencial, 50 metros para atrás, pero no tocarlo", remarcó ante las imágenes publicadas.