Un grupo de trabajadores que pertenecen a la Cooperativa del Hospital Alvear, se encuentran desde el miércoles a la mañana con retención de servicios porque aún no les han pagado sus salarios.

Se trata de empleados que cumplen funciones esenciales como mucama, camillero, además de sector de lavadero, cocina, laboratorio y farmacia. “Estamos pidiendo que se presenten los que están en la comisión para informarnos en qué estado está nuestra cooperativa. No sabemos nada desde hace años”, dijo Patricia Sotuyo, trabajadora de la Cooperativa en diálogo con ADNSUR.

Asimismo confirmó que se encuentran con retención de servicios hasta tener novedades del pago de los salarios: "Hace mas de dos años que no sabemos nada de quienes conducen la cooperativa, los llamamos y no contestan, estamos a la deriva, nadie responde por nosotros, no tenemos seguro, no tenemos ART", lamentó.

Sotuyo señaló además que hasta este jueves por la mañana no han cobrado el sueldo "nos dice el director que no se presentaron los papeles, esto da vergüenza, no hay fecha ni firma. Y el director nos dice que no presentaron nada", explicó. "Provincia no va a pagar si no se presentan los papeles", agregó.