COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un perro empetrolado fue hallado en las últimas horas en Comodoro y los dueños de una peluquería de la ciudad intentan salvarlo. Piden ayuda a la comunidad con distintos elementos para facilitar su limpieza y curar las heridas que sufrió en la piel.

Magalí y Pablo, de la peluquería Oh My Dog, recibieron al animal en las últimas horas, por lo que pidieron colaboración de la comunidad con "aceite de cocina, detergente Magistral, trapos en desuso, nylon tipo cortinas de baño grande para usar de apoyo y mamelucos" para poder quitarle los restos de petróleo al can.

Además, solicitaron la ayuda de "colaboradores con ganas de masajear" al perrito para poder limpiarlo lo más rápido posible. El animal tiene dificultades en los ojos y otros órganos, por lo que su vida corre peligro.

"Un nuevo caso de la planta asfáltica... No cierran esa maldita pileta condenando a animales a una muerte segura", se quejaron los rescatistas. "Necesitamos tener una respuesta y que estos casos no se vuelvan a repetir", reclamaron.

Quienes quieran ayudar al animal pueden comunicarse al teléfono 297155016566.