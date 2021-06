“Cuando yo asumí el año pasado, de los 108 edificios escolares que tiene Comodoro Rivadavia, al menos 102 presentaban inconvenientes no sólo de calefacción, sino también problemas estructurales y de electricidad. En toda la región hay escuelas donde no se había intervenido hace 15 años pero hemos estado trabajando desde el año pasado con estas reparaciones”, aseguró Daniel Boudargham, director regional de Obras Públicas.

El funcionario provincial detalló que para cumplir con la nueva exigencia de Camuzzi, para establecer doble sistema de regulación de gas, se debieron realizar recambios en redes de gas, en escuelas como el caso de los establecimientos 115 y 7604, que funcionan conjuntamente en barrio Diadema, donde fue necesario esa obra estructural porque se detectaron múltiples pérdidas de gas.

“Cuando asumí en la Delegación, en mayo del año pasado, había solamente 4 edificios con doble regulación y hoy ya tenemos 59 edificios –detalló-. No estoy echando culpas hacia atrás, digo cómo estaban las cosas cuando asumí, pero las cosas no estaban bien hechas”.

En la actualidad, hay 12 escuelas con distintos grados de intervención, que demandarán trabajos durante los próximos 90 días, “lo cual involucra a unos 2.000 alumnos”, según reseñó el funcionario, quien insistió en que se trata no sólo de las modificaciones normativas exigidas por Camuzzi, sino de resolver además problemas estructurales que durante muchos años no fueron atendidos.

“Es grave que 2.000 chicos estén sin clases, pero hoy tengo que priorizar la seguridad de los chicos, porque lamentablemente los edificios no estaban en condiciones”, afirmó, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro.

El funcionario aludió a las dificultades para afrontar los trabajos al mismo tiempo, tratándose de un total de 108 edificios escolares.

“Tampoco hay tantas empresas, actualmente hay 11 empresas contratadas, pero es imposible hacer un plan de trabajo para esa cantidad de escuelas al mismo tiempo. No son trabajos que se puedan hacer con apuro, de un día para otro. Me hago cargo de la situación no voy a hacer trabajos a las apuradas para que después tengamos inconvenientes graves, como la explosión de una escuela. Entonces el trabajo lo planifiqué de esta manera, que íbamos a empezar en abril pero nos encontramos con situaciones como la Escuela 221, que estaba destrozada por el vandalismo. Entonces va a demorar casi 60 días más, porque tuve que readecuar y hacer un nuevo plan de trabajo. Hay escuelas que me levantan la mano, docentes y directivos que me dicen: ‘tengo problemas de calefacción’, pero tuvieron todo un año y medio para informármelo”.

De ese modo, también aludió a la responsabilidad de los directivos para informar a tiempo las necesidades de los distintos edificios escolares.

Sólo la mitad de las escuelas con presencialidad en la zona sur de Chubut

Por otra parte, un informe en respuesta ante una consulta de la Legislatura, enviado por la ministra de Educación Florencia Perata en mayo último, dio cuenta de que en la Región VI, que involucra a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, sólo un 50 por ciento de los establecimientos de Nivel Inicial y Primario contaba, a ese momento, con clases presenciales. En el nivel Secundario, la presencialidad caía aún más, hasta el 42 por ciento.

En ese informe se aprecian distintas situaciones según las regiones de la provincia. En la Región IV, que involucra Trelew y Rawson, la presencialidad llegaba al 74 por ciento en Secundario y hasta un 90 por ciento en Inicial y Primario.

La Región V, que incluye a Sarmiento, Río Mayo y Senguer, alcanzaba un 60 por ciento en Secundario, pero caía al 50 por ciento en Primario, elevándose hasta un 71 por ciento en Inicial.

En el informe enviado a Legislatura no se aclara si la reducida apertura en la zona sur se debe a la incidencia de la pandemia y las medidas restrictivas, o son atribuibles a los problemas de infraestructura no resueltos en los edificios escolares.

Los dichos de Boudargham dan una pista sobre el tema: “yo tengo a mi cargo también las localidades de Sarmiento, Río Mayo, Senguer: en todas hay escuelas que no se habían atendido hace 15 años”.