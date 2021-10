Renunciaron los cirujanos de un hospital de Chubut: cuestionan al director por "arbitrario y chocante"

Los cirujanos generales y pediátricos del Hospital Zonal “Adolfo Margara” de Trelew presentaron este lunes su renuncia. En una carta enviada al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, los médicos acusaron al director del nosocomio, Cristian Setevich, de mantener una supuesta "postura hostil e intolerable" contra el personal.

Cuestionan que “está más preocupado en ejercer su poder sobre el staff médico que en buscar el mejor servicio para la comunidad”. Y agregan que el problema más “grave” con el director que asumió el cargo en septiembre de este año es que “lejos de solucionar problemas y mejorar el servicio, ha intentado diezmar el servicio de Cirugía General quitando del mismo a cirujanos para enviarlos a áreas que no son de su especialidad”.

“A fin de justificar sus arbitrarias decisiones, el director informa estadísticas que indican que disminuyeron las cirugías… cuando es de público conocimiento que estas estadísticas responden a la suspensión de cirugías programadas durante la pandemia”, manifiestan en el texto.

Tras la presentación, Setevich, brindó una conferencia para responder a los profesionales. Aseguró que en el hospital "no presentaron nada" y que fue "un mal accionar el de los cirujanos".

El director dijo que no entiende el reclamo de los médicos y que el problema empezó cuando no le permitieron a un cirujano seguir operando porque no estaba habilitado en el nosocomio.