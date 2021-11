Reflotaron los barcos que el viento hundió en Caleta Córdova

La desaparición de los dos pesqueros artesanales -Agustina y Leyenda- fue notada por Prefectura Naval el pasado lunes 25 de octubre, un día después del temporal de vientos extraordinarios que azotó la región, con fuertes ráfagas a lo largo de toda la jornada que rondaron entre los 125 y los 150 km/h, llegando incluso a ser superiores a esto en algunas zona. (Fotos Revista Puerto)

Con la utilización de parachutes y grúas para el adrizamiento e izado de los barcos, el pasado jueves y viernes se desplegó en Caleta Córdoba un operativo logístico para reflotar a las dos embarcaciones pesqueras.

“El plan de salvamento fue operado por la empresa Servisub que fue presentado ante la Prefectura Naval para el reflotamiento de los dos barcos. Fueron alrededor de veinte personas afectadas al operativo que contó también con la participación de la empresa Franco Estibajes para hacer el izado de las embarcaciones para sacarlas del agua”, explicó el coordinador General de Operaciones de la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia, Jorge Fresco, a Revista Puerto.

Los barcos artesanales Agustina y Leyenda se encontraban fondeados al borneo y estaban acoderados en la rada interior de Caleta Córdova, especificaron, y se apuntó que el fuerte oleaje producido por el viento hizo que se anegaran y se hundieran.

“Primero hubo que acercar los barcos hasta la costa y se utilizaron parachutes para alivianarlos y desplazarlos. Cuando ocurrió el temporal fuerte los dos barcos estaban en andana, uno amarrado al otro y con un fondeo. Se fueron golpeando con el fuerte viento, uno empezó a hacer agua y arrastró al otro”, agregó Fresco.

Detalló que se “dispuso de una amarra para llevarlos hasta la costa, lo fuimos arrastrando con un camión y la misma grúa. Y una vez que estaba bien cerca de la costa se lingó, se hizo achique del agua, y luego se izó; así fue la maniobra”, según reseña Revista Puerto.

Las embarcaciones no se encontraban operativas, porque no tienen permisos de pesca vigentes, y que por tanto no tenían combustible y no se produjeron derrames. Tras su rescate se las traslada a un astillero para su reparación y puesta en condiciones de navegabilidad nuevamente.