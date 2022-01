El Gobierno del Chubut convocó a los gremios docentes a una nueva reunión que, en esta oportunidad, tendrá como sede a Comodoro Rivadavia.

El encuentro fue programado para las 12 horas de este sábado en la Delegación de la Secretaría de Trabajo en la ciudad petrolera. Infraestructura escolar, recomposición salarial y licencias gremiales, entre los ejes más importantes.

Según precisaron desde el Ejecutivo, los gremios convocados son: Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH); Unión Docentes de Argentina (UDA); Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SiTraEd).

Otros temas previstos para abordar en la reunión se refieren a FONID; Programa “Volvé a la Escuela”; Ley de Concurso de Ascenso y Concurso de Ingreso Secundaria.

Negociaciones

Días atrás, el ministro de Economía de la provincia, Oscar Antonena, se refirió a las negociaciones con los gremios docentes y a la posibilidad de adelantar el pago de los aumentos, tal como reclaman desde la ATECh.

"Hay una cuestión fáctica que tiene que ver con el proceso de carga, con lo cual lo que expresamos es que era imposible desde la cuestión de sistemas, vamos a evaluar si para el próximo mes, si cerramos el acuerdo, en qué condiciones lo vamos a hacer", reveló.

"Tenemos previsto para febrero el 10% y para marzo el 10%, por lo tanto eso ya está planificado y tenemos que ver de qué manera, en el contexto de la negociación, cómo se cierra", agregó.

Respecto a los días de descuentos, el funcionario aclaró que "la política que tiene el Estado provincial es que día no trabajado, día que no se cobra. Esto tiene que ver con la contraprestación, tenemos que revisar si corresponde o no".