Reclamo en la escuela 115 de Diadema: “Algunos chicos tienen clases dos o tres días por semana”

Desde la Escuela 115 de barrio Diadema, una de las madres hizo público el reclamo por la situación que atraviesan chicos de primer y tercer grado, debido a que hay una sola docente de apoyo para ambas divisiones y debe turnarse para dar clases un día a cada grupo. En la práctica, los chicos tienen clases dos o tres días a la semana.

“Yo quise contar un poco lo que pasa en la Escuela 115 –dijo Marisol Del Pozo, quien posteó en sus redes sociales la situación que atraviesa su hija-. Son dos grados, un primero y un tercero, que están teniendo clases de manera irregular, porque no cuentan con docente designado. La única maestra de apoyo se está repartiendo y los nenes tienen dos o tres días promedio de clase por semana”.

La madre comentó además que la Dirección le informó que ya se hicieron los trámites necesarios ante Supervisión de Comodoro Rivadavia, “no es que no haya docentes, sino que no se designan desde Rawson por temas burocráticos, que no tienen que ver con la escuela en sí”, reconoció, en diálogo con Actualidad 2.0.

Del Pozo reseñó también que el problema se agrava porque en los años anteriores la escuela no pudo funcionar, además del 2020 por el problema de la pandemia, estuvo cerrada todo el 2021 por problemas edilicios, vinculados a las redes de gas.

“De momento los otros grados están teniendo clases normales, porque se hizo la instalación de gas que estaba pendiente, porque es un edificio viejo y requiere mantenimiento, como la mayoría de las escuelas de Comodoro; en este caso el problema no es lo edilicio, sino la falta de designación de docentes”, añadió.

La preocupación entre los padres es también la incertidumbre, ya que no saben en qué momento habrá una designación para comenzar a normalizar las clases.

“Mi hija empezó tercero y no pudo cursar primero –recordó-. En segundo tuvieron algunas clases en distintos lugares del barrio, cerca de fin de año, es decir que no tuvieron continuidad de clases desde hace dos años. Hay muchos nenes de tercer grado que no saben leer, ni escribir y necesitan recuperar todo lo que se ha perdido. Nunca sabemos si tendrán o no clases, porque tenemos que esperar a que nos notifiquen qué día les toca y a veces hasta el mismo día, por la mañana, no sabemos si tenemos que llevar a los chicos a la escuela. Queremos una respuesta del Ministerio de Educación de Chubut”, reclamó finalmente.