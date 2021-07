Los trabajadores estibadores mantienen desde el miércoles un reclamo en el ingreso al puerto de Comodoro Rivadavia. Realizaron cortes intermitentes sobre Avenida Yrigoyen que generaron importantes demoras en el tránsito durante la noche. Sin embargo, este jueves por la mañana decidieron no realizar cortes en el tránsito pero si mantienen su presencia en el lugar.

Salvador Cuenca, delegado del Sindicato de Empleados Portuarios Argentinos (SUPA), confirmó a ADNSUR que mantienen su reclamo afuera del puerto pero sin cortes en la ruta. "Reducimos la calzada pero no estamos afectando el tránsito, porque nos vinieron a venir a decir que nos van a abrir una causa federal por el corte de la ruta", explicó.

Y señaló que recibieron información de que "hoy una o dos (barcos) podrían atracar en el puerto pero es lo mismo de siempre, te dicen uno o dos barcos hoy, y la semana que viene de vuelta, tapan ahora con un parche con un barco o dos para que levantemos acá. Pero tenemos el mismo problema la semana que viene que no tenemos actividad".

Asimismo, Cuenca confirmó que los trabajadores seguirán - más allá de la llegada de los barcos - con los reclamos en el ingreso al puerto. "Vamos a seguir acá hasta que nos den una solución concreta", dijo el referente gremial tras recordar que en su momento tuvieron un compromiso del Gobierno Provincial pero que nunca se cumplió.

"No puede ser que tengamos un puerto y no tengamos actividad. Exigimos que las plantas operen con barcos en el puerto nuestro, que no traigan el producto por tierra".

Finalmente, afirmó que si los barcos no llegan al puerto local por los costos, el Estado deberá dar un beneficio impositivo para que las plantas puedan mantener la paz social y garantizar las fuentes de trabajo. "El ministro se jacto de lo que ganamos y ojala ganáramos esa plata, no nos quejaríamos. El la verdad que no sabe lo que la gente gana", cuestionó.