La jueza de garantías Karina Breckle sobreseyó a un vecino de Rawson que estaba imputado por el delito de lesiones y daño del que resultó víctima su ex pareja, con la que había convivido 16 años.

Para ello y de manera excepcional ya que consideró que el hecho investigado había sido una “circunstancia aislada”, en coincidencia con la defensa y la acusación, aplicó la figura de la conciliación. Fue necesario para ello que el imputado C.C. pidiera pública disculpas a su ex pareja por la situación que la hizo atravesar y que obligó a la intervención de la Justicia Penal.

Al imputado se le hizo saber que esta era la única y última oportunidad que se le daba a fin de que no queden antecedentes penales en su contra. Presentes el imputado y su ex pareja en la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, esta última hizo saber a la jueza de garantías que no tenía más interés en el proceso penal y que estaba dispuesta a aceptar las disculpas.

El imputado dirigiéndose a la jueza Breckle y a su ex pareja, pidió públicas disculpas además de hacer otras consideraciones personales en el mismo sentido.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el procurador fiscal Leonardo Cheuquemán y la Defensa Pública por el abogado Pablo Sánchez.

Con información del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.