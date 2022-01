El ticket que una peluquería de Pinamar le extendió a un joven que fue por un "cambio de look" se viralizó rápidamente luego que la madre lo publicada-horrorizada por el monto- en redes sociales.

Según el detalle, los $ 23.800 corresponden a $ 7.800 por reflejos, $ 7.800 por iluminación, $ 900 por el lavado, $1.400 por la manicura, $ 1.400 por el corte, $ 700 por el peinado y $ 4.100 por “trabajos técnicos”.

El dueño del local, Leo Rey, salió a aclarar lo sucedido: “era un chico de entre 16 a 18 años que lo trajo la madre y lo dejó. Entiendo el reclamo, una persona puede quejarse por el precio, pero no por algo que no pasó. Él tenía el pelo castaño y nos pidió que le quede rubio platinado, como se usa ahora. Eso fue un cambio de look no un corte de pelo”.

“Tiene dos decoloraciones mínimas para llegar al color deseado y cuando se decolora se pone el color elegido, en este caso el platinado. Todo esto lleva entre cuatro y cinco horas porque se va decolorando lentamente, hay que chequear que el pelo responda a los productos que son todos importados, etc. Allí solamente hay dos trabajos más el trabajo técnico del color. Más allá de eso, el chico se cortó el pelo, se peinó y se hizo las manos”, explicó.

Según publicó Infobae, el joven, oriundo de Formosa, había consultado si también podían hacerle los pies y depilarlo. “Como trabajamos con turnos, la manicura tenía todo ocupado y le dijo que no, sino el chico seguía consumiendo diferentes servicios por propia decisión porque nadie se lo ofreció ni obligó a nada”, aseguró el propietario del local.

Cuando la madre fue a buscarlo, se sorprendió ante el monto a pagar. “Se encontró con esa factura y se sorprendió, pero en el detalle se refleja todo lo que hizo que llegara a ese precio”, agregó Rey.

El peluquero, con 30 años de experiencia y formado en la academia de Roberto Giordano, aclaró que por reglamentación todas las peluquerías deben exhibir la lista de precios en la vidriera y en la recepción.

Disgustado por los comentarios, afirmó: “en la redes sociales es muy fácil distorsionar y hacer reclamos. Nosotros no podemos decirle al chico ‘tenemos que pedirle permiso a tu mamá para saber si podemos hacer todo eso’, porque no lo hacen en los boliches tampoco”.

Con información de La Gaceta e Infobae