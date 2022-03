Quería adoptar a un perro y ¡se llevó una gran sorpresa!: Encontró a su mascota perdida hace dos años

Cuando había perdido la ilusión de reencontrarse con su amado amigo perruno, sucedió lo inesperado. Aisha Nieves, una ex vecina de Allentown, Pensilvania (Estados Unidos), desde la perdida su perro publicó todos los días la búsqueda de Kovu, que se perdió en el 2019, cuando un camión chocó su portón y provocó que el perro se escapara.

La mujer explicó que el perro llegó a su vida en 2014, cuando apenas tenía 7 semanas. Y estuvo a su lado hasta mayo de 2019, cuando se escapó involuntariamente.

La relación de Aisha Nieves con su perro es una hermosa historia. "Él era mi bebé. Iba conmigo a todas partes. Dormía en mi cama", contó. Tras una intensa búsqueda, en ese momento no logró encontrar a la mascota de raza pitbull, mezcla con rottweiler.

Tras dos años, decidió buscar en una página web de un refugio de animales para adoptar a un nuevo perro y así darle la oportunidad a otra mascota de contar con una amorosa familia, pero grande fue su sorpresa al encontrar a Kovu en el lugar.

"Les mostré una foto y me dijeron, 'Oh, ese es Ash. Fue adoptado no hace mucho tiempo'", explica. Nieves estaba destrozada.

Kovu había sido rescatado el 8 de junio de 2019 por la Sociedad Protectora de Animales cuando lo vieron en la calle y fue rebautizado como "Ash". Había encontrado un hogar con otra familia.

Sin embargo, después de casi dos años (el 12 de junio de 2021), la familia se enfrentó al desalojo debido a la pandemia y se vio obligada a devolver a Kovu a la organización.

Mientras, Nieves seguía pensando en su mascota. Y un día, cuando miraba la página de perros adoptables de la protectora, lo vio. "Tenía una cicatriz justo encima del ojo derecho", señaló. "Ya no se nota tanto, pero en la imagen que tenían, se podía ver".

Nieves dice que estaba nerviosa por reunirse con Kovu. ¿Se acordaría de ella? Una mirada entre los dos y supo la respuesta. "Nos miramos a los ojos y empezó a menear la cola", dice. "Empezó a ladrar y saltar sobre mí para besarme". Cuenta que fue como si nunca se hubieran separado.

Le dije: 'Sí, amigo, te vas a casa. Siento mucho que esto haya sucedido. Nunca más te perderé", recordó la mujer.