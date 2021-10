Quedó inaugurada la pileta de natación más grande de Comodoro

La pileta de natación más grande de la ciudad, que fue construida por YPF y el municipio en la zona sur de Comodoro, quedó formalmente inaugurada este martes por la noche en el barrio Pueyrredón.

La obra representó una inversión de YPF superior a los 200 millones de pesos e implicó la construcción de una pileta en un gimnasio de 1300 metros cuadrados, que permitirá la práctica de diversas actividades deportivas.

El natatorio municipal en la zona sur fue habilitado ante niños, familias y deportistas de distintos puntos de la ciudad. El acto fue encabezado por el intendente Juan Pablo Luque, el presidente de YPF, Pablo González y el candidato a senador por el Frente de Todos, Carlos Linares.

"Hoy tenemos este lujo que nos merecemos los comodorenses", destacó Luque en su discurso y agradeció a Carlos Linares, "que fue quien impulsó que esto suceda. Este era un baldío donde se acumulaba mugre, y hoy juntamos vida, gente que disfruta, que la pasa bien".

Sostuvo que para Comodoro, YPF "es un emblema totalmente identificado con nuestro corazón, con nuestros pioneros, con nuestros comienzos, y que hoy genera fuentes de trabajo para toda la Cuenca del Golfo San Jorge".

Por su parte, el presidente de YPF, Pablo González, sostuvo que "hoy cumplimos con la responsabilidad social empresaria que debemos tener. Desde la recuperación de YPF, que fue una iniciativa en aquel momento de Cristina Fernández de Kirchner, empezamos un paradigma de transformación de la energía de la Argentina que hoy estamos llevando adelante".

Indicó que ese "paradigma determina que debe existir la responsabilidad social empresaria, que la tiene que tener YPF y el resto de las compañías".

“Siento mucha emoción por estar hoy en Comodoro Rivadavia inaugurando esta obra, y es un honor haberla llevado adelante en conjunto con la Municipalidad. Estamos haciendo simplemente lo que la empresa de bandera tiene que hacer, que es cumplir con la responsabilidad social empresarial. Sin dudas será un espacio de contención para los jóvenes. Esta es una forma de devolverle a la gente todo lo que Comodoro y la Patagonia le dan al país”, destacó.

Transmitió el saludo de la vicepresidenta de la Nación y agregó que "me habría gustado que esté el Presidente pero por una cuestión de agenda no pudo estar. Sucede que el presidente también entendió que nosotros necesitábamos inaugurar la pileta, que la inauguración no dependía de una cuestión de agenda", afirmó.

“Destinar fondos al deporte es invertir en nuestra gente”

En tanto, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agradeció “a todos aquellos que nos marcan el camino desde la dirigencia deportiva y las vecinales, que realmente trabajan con el deporte social en territorio, pero también los referentes barriales y los padres, con quienes soñamos muchas cosas y esto es reflejo de ello”.

Continuando en ese tenor, sostuvo que “la gestión municipal viene trabajando permanentemente con los vecinos y planificando con ellos, por lo que es nuestra responsabilidad hacer realidad lo que nos solicitan para mejorar en los distintos barrios. Cuando se invierte en deportes, se invierte en toda la gente, desde los más chicos hasta los adultos mayores”.

Asimismo, Martínez destacó que “dialogamos con el secretario de Economía, Germán Issa Pfister, y nos dio el visto bueno para concretar un playón deportivo con césped sintético frente a la pileta para que toda la comunidad pueda disfrutarlo. El barrio Pueyrredón contará con su espacio de las mismas características como los que estamos llevando a cabo en distintos sectores de Comodoro”.

Detalles de la obra

Por su parte, el titular de la cartera de Infraestructura, Maximiliano López, señaló que “se trata de 1300 metros cubiertos de una pileta nueva, muy completa y con la mejor tecnología, que le va a cambiar la vida a muchos comodorenses”.

“Desde el Municipio invertimos más de 76 millones de pesos en 603 metros cuadrados de obras complementarias, incluyendo oficinas, vestuarios y salón de usos múltiples para que este espacio funcione de la mejor manera”, explicó.

En esa línea, agregó que “sumamos un espacio público en el exterior, que las familias podrán disfrutar tanto de día como de noche, porque posee iluminación. Esto forma parte del plan del intendente de tener un Comodoro más verde, con espacios embellecidos y puestos en valor para que todos los comodorenses los visiten y se apropien de ellos”.

“Después de tanto esfuerzo, Comodoro cuenta con un lugar más como su gente merece. El intendente Luque sube permanentemente la apuesta y los equipos municipales trabajan para concretar cada uno de los proyectos”, sostuvo López.

“Luque puso a Comodoro entre las ciudades más importantes de Argentina”

Del mismo modo, el exintendente Carlos Linares explicó que “esto se originó como resultado del diálogo con Cristina Fernández de Kirchner para saldar una vieja deuda de YPF con Comodoro. Se terminaron los juicios y empezaron las obras, como el Gimnasio N° 4 y este natatorio, pero vamos a seguir en este ida y vuelta con la empresa de bandera”.

“Ver que el pueblo se apodera de los espacios nos llena de orgullo y es lo que pregonamos desde nuestro proyecto político. La gestión de Luque le está dando un crecimiento enorme a la ciudad, poniéndola entre las más importantes del país y esto es lo que tenemos que defender los comodorenses, más allá de banderas políticas”, valoró.