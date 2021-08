Qué pasará con la ballena jorobada que apareció muerta en Comodoro

El miércoles al mediodía apareció una ballena muerta sobre las costas de la playa de Kilómetro 8 en Comodoro Rivadavia. Cientos de curiosos que se acercaron con cámara en mano, pese a que desde la Dirección de Fauna y Flora Silvestre advirtieron que la comunidad no se acerque menos de 50 metros , ya que podría representar un foco de “infección, enfermedades y peligro biológico"

Mariano Coscaarella, investigador del Conicet, explicó que el cuerpo encontrado pertenece a una “ballena jorobada” que tenía como rumbo Brasil, y que si bien despertó la curiosidad de la comunidad, podría ser peligroso el contacto con las personas.

"El problema no es que la gente vaya a ver al animal muerto, si es malo tomar contacto porque puede tener alguna enfermedad. Es un animal en estado de descomposición", manifestó.

El especialista explicó que "no se puede estar encima del animal” por el riesgo de tan solo tocarlo. Y agregó -a LU 4- que desde el Conicet “nosotros no tomamos muestras para determinar la causa de muerte. Se toman medidas relativas a la especie que nos den información sobre su procedencia".

Finalmente, Coscaarella señaló sobre qué sucederá con el que cuerpo que "la marea se lo puede llevar”, o también se puede descomponer allí durante “un proceso largo” durante el verano.

No obstante, ante la curiosidad de la gente no descartó que “el municipio también podría llevarlo a un sitio más alejado”, pero reconoció que “lo más probable es que quede ahí y se descomponga. No tocarlo es importante".