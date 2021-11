La aparición de Flavio Azzaro en uno de los videos homenaje a Lionel Messi en la gala que le entregó su séptimo balón de oro movilizó a las redes sociales en la tarde del lunes, dado que el mismo lo mostraba, en vivo y para todo el mundo, criticando al mejor jugador del mundo por su desempeño en la Selección Argentina.

El mismo lo mostraba enfurecido en un panel de televisión hablando mal sobre el '10', y fueron reproducidas en medio de una grabación que mostraba cómo Rosario y Argentina destacan y agradecen tener a Messi como una de sus figuras.

A raíz del hecho, el polémico periodista aprovechó su participación en Polémica en el Bar para hablar sobre lo sucedido.

"Messi pensará 'mirá lo que dijo este boludo'. Es lo que yo diría en su lugar. Lo entendería perfectamente", comenzó su descargo quien ahora realiza contenidos para la plataforma Youtube.

Y siguió: "Lo dije porque lo sentía. Estaba enojado porque Argentina estaba quedando afuera del Mundial en primera ronda. Messi para mí estaba jugando pésimo".

En ese entonces, cabe destacar, Azzaro había afirmado que "Messi nunca le hizo ganar un partido importante a la Selección".

"Fue tras la derrota con Croacia. Para mí Messi jugó su peor partido. Argentina estaba quedando afuera. Era muy fuerte la presión para él", aclaró ante la atenta mirada de Mariano Iudica, conductor del programa.

Sin embargo, aclaró que hoy piensa "otra cosa". "Pienso que Messi demuestra otra actitud, otro liderazgo... Capaz él cree que siempre fue igual. Si hay algo que no me molesta en la vida es reconocer cuando cambio de parecer. Es parte de la vida cambiar de opinión".

Sin embargo, consideró que el hecho de haber sido él el elegido para mostrar cómo los periodistas criticaban al 'Diez' "solo puede tener alguna connotación por detrás".

"No todos tenemos que estar enamorados de alguien. A mí Messi no me llegaba. Y hoy, después de haber crecido y haber viajado mucho, creo que Messi es un tipo que le dio mucho a la Selección... le ha dado mucho a la Argentina, no a la Selección específicamente", remarcó.

Por último, y al ser consultado sobre qué le diría al jugador del PSG en caso de cruzárselo, Azzaro fue contundente.

"Si me lo cruzo y charlo con él, le diría 'che, boludo, estaba enojado'", cerró.