"Uno puede estar a favor o en contra (de las vacunas) pero no se puede mentir, si uno está en contra no va y no se vacuna, porque no es obligatoria; pero estar en contra no habilita a decir barbaridades, sin sustento científico y que siembran terrorismo en la sociedad", apuntó el ministro de salud chubutense Fabián Puratich, en relación al reparto de folletería con mensajes antivacunas por parte de un grupo de mujeres en una plaza de Trelew.

Es que días atrás, en la plaza Independencia, un grupo de mujeres repartieron folletos con mensajes contrarios a la vacunación pediátrica para prevenir el covid-19, actitud que fue calificada por el funcionario provincial como "terrorismo sanitario".

La folletería estaba "contra la vacunación pediátrica pero diciendo mentiras y falacias", señaló.

"Es terrorismo sanitario lo que se está realizando, veremos de qué forma podemos actuar judicialmente", adelantó Puratich en declaraciones a Radio 3, remarcando además que el material gráfico distribuido "es antisalud, más que antivacunas".

Puratich mencionó que este jueves "tenemos una entrevista con un Juez Federal, porque es terrorismo sanitario lo que se está haciendo", y señaló que "ya estuvimos en contacto con áreas judiciales porque no se puede permitir".

"Vamos a hacer una presentación judicial para que no quede en la nada, porque si no cualquiera puede hacer cualquier cosa para perjudicar la salud y queda en la nada", aseveró.