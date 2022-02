Punta Marqués, el área natural protegida de Rada Tilly que enamora a los turistas

La vista desde el cerro Punta del Marqués es imponente. De frente el azul del mar, en un infinito que solo aparece acabar al tocar con el cielo. A un costado, los acantilados de la playa vecina, la restinga y el horizonte. Del otro, la playa de la villa, la ciudad, y bien al fondo Comodoro Rivadavia.

El Área Natural Protegida Punta Marqués ofrece una vista inigualable de un paisaje hermoso del sur de la Patagonia. Este martes, ese lugar, muy visitado por turistas nacionales, está cumpliendo 36 años desde que abrió sus puertas, y allí estuvo ADNSUR.

A las 12 se abrió la tranquera que limita el acceso al área, y minutos después llegó la primera pareja: Rodrigo Rastrilla y Melina Sierra, oriundos de San Luis, quienes por estos días recorren la Patagonia y se encuentran de regreso al norte.

Los chicos avistaron la zona, primero desde el acantilado, usando binoculares y la percepción propia, y luego recorriendo el sendero, entre la flora autóctona y el imponente paisaje.

“Ya conocía Rada Tilly”, contó Rodrigo a ADNSUR. “Me gustó mucho, le había comentado a Meli que era uno de los lugares más lindos de Chubut, pero no conocíamos la reserva. El año pasado yo vine a Rada, pero no pude subir, y ahora ella me dijo vamos estamos acá”.

La pareja desde el 26 de diciembre está viajando por Argentina. Primero bajó por la Ruta 40 hasta Ushuaia, y hace cinco días dejaron el fin del mundo para volver a su ciudad, pero esta vez por la Ruta Nacional N° 3. Así, hace dos días llegaron a Rada Tilly y decidieron quedarse.

Melina es bióloga de profesión y quedó maravillada con la reserva. “Es increíble, es hermoso, muy lindo, Me gusto mucho el avistaje de los lobos, el paisaje, el color del mar, además me tocó cortar la torta, así que es un lindo recuerdo”, dijo a este medio.

Es que hace años el personal de la Reserva decide festejar esta fecha con una jornada especial, donde no se cobra entrada y se agasaja a los visitantes. Así, Melina y Rodrigo tuvieron la posibilidad de encabezar el corte de torta y disfrutar de un compartir con el personal del área que todos los días del año recibe al turismo que llega a Rada Tilly.

UN LUGAR PROTEGIDO

La Reserva Punta Marqués se creó en 1985 y un año después, el 1 de febrero de 1986, se habilitó al público. En la actualidad es coordinada por Alberto Loizaga y depende de la Secretaría de Deportes y Turismo que encabeza Jorge Mérida y coordina Pablo Alvear.

Ellos junto al resto del equipo este martes recibieron a los turistas, dialogaron con ellos, le contaron sobre el lugar, y los invitaron a disfrutar de una jornada distinta, en un momento en que todo empieza a reactivarse.

Es que como cuenta Loizaga en la pandemia se hizo sentir la falta de turistas, y ahora lentamente va repuntando. “Bajó un poco la cantidad de visitantes, pero vemos muchísimo turismo nacional. Mucha gente de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Se ha visto que la gente está recorriendo nuestros patrimonios naturales. En nuestro caso les llama la atención los puntos escénicos, porque como ingresás dos kilómetros y metros y medio, y estamos a 165 metros de altura domina la visual”.

Loizaga, asegura que los turistas llegan principalmente porque “les llama la atención el lugar”, y después “se enteran que hay lobos, y que a veces se pueden ver ballenas y delfines”.

Por supuesto también disfrutan de la flora autóctona que se adapta a la salinidad ambiente. Así pueden ver Zampa, Uña de gato, Duraznillo, Chilca, Malaspina, Vidriera. “Esos son los arbustos más grandes que llaman la atención”, asegura el coordinador.

En total más de 15 mil visitantes llegan cada año a la reserva, entre 1500 y 2000 cada mes durante el verano. Sus puertas están abiertas de 12:00 a 17:00 hs, y muchos suelen llegan en autos, pero otros eligen hacerlo en bicicleta o caminando, para disfrutar de todo el recorrido y los otros puntos panorámicos, como El Arboledo, donde se suelen hacer clases de yoga y sirve de punto de encuentro para las excursiones.

Para Alvear, quien coordina el turismo en la villa, precisamente lo que busca el turista que llega a la zona es tranquilidad. “Eso es lo que nos destaca como ciudad: la tranquilidad y la seguridad y eso no tiene valor, además de poder disfrutar de los espacios naturales, donde la reserva es uno de los espacios más hermosos que tenemos que cuidar, porque hay que tener en cuenta que uno de los pilares la conservación. Esto nació originalmente para resguardar a los lobos de un pelo y hoy sigue creciendo, también en investigación, otro de los objetivos”.

Alvear tiene razón. Hace poco más de dos años, investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, llevan adelante el proyecto: “Cetáceos en el Área Natural Protegida Punta Marqués, zona central del Golfo San Jorge”.

El mismo apunta a conocer la población de ballenas y delfines que transita por esa zona, respondiendo a cuatro preguntas básicas ¿Qué especie son?, ¿Cuándo aparecen?, ¿Cuántos son? y ¿Qué vienen a hacer?.

Para la realización de este trabajo, es fundamental el trabajo del personal de Punta Marqués, que realiza el escaneo de los cetáceos que transitan frente a la reserva, donde se contabilizan al menos 9 especies.

Respecto a este trabajo Alvear, adelantó que este mes, en el marco del aniversario, se realizará una charla sobre la guía de cetáceos que habitan las costas de Rada Tilly. Mientras tanto, se continúa con los escaneos diarios, dos veces al día, donde se visualizan ejemplares y se registra su actividad, desde cantidad hasta estado del clima, ángulo, fauna acompañada y otra información que luego es analizada por los biólogos a cargo del proyecto: Marina Riera y Mariano Coscarella.

Así, el área natural protegida Punta Marqués sigue creciendo, tanto en cantidad de visitantes como en trabajo turístico y de conservación, una labor que no se podría haber hecho sin el apoyo de las autoridades asegura Loizaga. “Todo esto no se hubiese logrado sino hubiese estado el acompañamiento de las autoridades, porque muchas veces todo lo relacionado al turismo son procesos largos y nosotros hemos gozado del apoyo para disfrutar de estos proyectos que estamos disfrutando hoy en día”.

“Pero es necesario seguir cuidándolo”, agrega Alvear. “Porque es nuestro patrimonio, nuestro lugar, es por eso que apostamos a este trabajo de concientización a toda la sociedad de Rada Tilly, Comodoro y alrededores”, sentenció sobre esta zona que maravilla a propios y extraños, en un rincón del sur de la Patagonia.