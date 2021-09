La semana pasada, el programa culinario de la TV Pública transmitió al país desde Comodoro Rivadavia, puntualmente desde el barrio Caleta Córdova. Allí, cocinaron distintas delicias con frutos de mar, entre ellos un plato con pulpo colorado, en una emisión vista por más de 2.5 millones de argentinos.

Más tarde, trascendieron videos del buzo al que se le había encomendado la captura de los pulpos siendo agredido por varias personas, que argumentaban que se los había "robado" de su zona y que además se encontraba en veda la captura porque estaban desovando.

El supuesto delito, según la denuncia de la Cooperativa de Pescadores Artesanales “El Mar Los Une”, consistió en "sustraer una especie animal (pulpo) vedada por encontrarse en época de desove (poner huevos), produciendo un daño al mismo y además poniendo en riesgo a la propia especie por no poder reproducirse como normalmente lo hace”.

Sin embargo, desde la Secretaría de Pesca indicaron que la pesquería del pulpo es una actividad que no está regulada y que no tienen ningún tipo de restricción al momento, y que el período observado de desove va desde fines de primavera a principios de otoño, con lo cual tampoco se coincidiría con la temporada indicada.

"No hay veda de pulpo en ninguna época del año. No es una actividad regulada por la Secretaría de Pesca", explicó a ADNSUR el Lic. Javier Tolosano, Director del Instituto de Desarrollo Costero de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y agregó que "podemos reconocer una época del año donde se produce la reproducción"

Sobre esto último, Tolosano indicó que "se recomienda no realizar captura entre los meses de noviembre a marzo", aunque lamentó que "como no hay una regulación, no hay manera de saber si está recomendación se respeta"

Mencionó que en Comodoro "se captura pulpo colorado, en la zona de Rawson está el pulpo tehuelche que es más pequeño"

"Desde el año pasado el Instituto de Desarrollo Costero viene desarrollando un trabajo en el que están evaluando cuántas personas son las que capturan, qué especies, capitán, volumen, con qué métodos", apuntó, y adelantó que "sobre fines de este año tendrán algunos datos estadísticos sobre el estudio que vienen realizando"

Aunque hay una cantidad de pescadores artesanales, no están registrados por lo que no hay datos estadísticos todavía, reiteró.

Señaló que "los sitios de captura son varios a lo largo de la costa norte y sur de Comodoro", y que se utilizan "métodos diferentes: manual sobre el borde costero, por medio del buceo o por medio de trampas que se utilizan para tal fin". Al respecto, indicó que "hoy el mayor esfuerzo pesquero está dado por las personas que bucean".

Si bien cualquier aficionado puede capturar un pulpo ocasionalmente, sin necesidad de permisos, Tolosano aclaró que "para desarrollar la pesca artesanal sí existe un permiso específico", y puntalizó: "los pescadores deberían contar con una habilitación como pescadores artesanales. Es un trámite que se realiza en Rawson".

"Hoy la mayoría son pescadores informales sin habilitación", remarcó, agregando que que regularizar esta situación sólo se requiere "un trámite administrativo que se hace ante la Secretaría de Pesca"