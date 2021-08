Se acerca el inicio de la temporada de cruceros 2021/2022, y ante un contexto que continúa en pandemia, desde el Gobierno provincial de Chubut, por medio de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), se encuentran terminando de definir los protocolos sanitarios necesarios y los requisitos que deberán respetar las empresas navieras y agencias de turismo.

En relación a ello, el director Comercial de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Héctor Ricciardolo, dialogó con la prensa y destacó que están "contentos de seguir trabajando", desde la ciudad esperan el arribo de "40 cruceros y 68.000 cruceristas", lo que les permitiría "retomar el ritmo de años anteriores" al remarcar al turismo portuario como "el más afectado con la pandemia".

👉😷 Protocolos y capacidad

El funcionario provincial, además, detalló que "cada naviera tiene su propio protocolo pero todos exigirán el calendario de vacunación contra Covid-19 y pasaporte sanitario para poder embarcarse" y añadió que "los cruceros no vendrán con capacidad al 100% sino que tendrán en su interior un 70% y ese porcentaje lo utilizaran para poder aislarlo, por si alguna persona presenta síntomas".

En ese sentido, el director indicó que "las empresas navieras han reacondicionado los sistemas de ventilación y filtros de aire para que sean similares a un sanitario u hospital, es decir que sean potentes para evitar la propagación de una cabina hacia otra".

Con respecto a los protocolos, Ricciardolo dijo que "al muelle no subirá nadie que no esté vacunado con las dos dosis y se tomará la temperatura, no se mezclará la gente del barco con la gente del muelle".

Por otra parte, el funcionario provincial explicó que en esta semana se terminó con el protocolo sanitario de las instalaciones portuarias, pero "su responsabilidad termina cuando el pasajero sale del muelle, ahí le recae la responsabilidad a la empresa turística que realiza la excursión", ante esto, "sabemos que estará el turista que decida recorrer la ciudad y en ese sentido, estamos analizando que tipo de protocolo utilizaremos".

🛳 68 mil cruceristas

Según informó Diario Jornada, Héctor Ricciardolo destacó que "el número de 68.000 cruceristas es un número interesante para nosotros, hemos tenido temporadas bajas y otras con estas cifras, pero para los próximos años sabemos que se incrementará esta cifra porque las empresas navieras están haciendo todo para retomar la actividad turística".