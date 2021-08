“Este trabajo lo veníamos trabajando con Fundación Convivir y Gachy Awad de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW) que está en Puerto, Madryn, lo que buscamos es realizar talleres sobre salud sexual integral y participar en la salud pública, para cambiar el acceso de las personas que se atienden con VIH”, explicó a ADNSUR Rocío Molina

“El proyecto nos financia para cambiar la perspectiva de la salud comunitaria y capacitar a los profesionales de la salud, porque no todos los profesionales de la salud tienen conocimiento de lo que es indetectable e intrasmisible y empezar a trabajar en conjunto con las áreas programáticas y que se aumenten los testeos rápidos, porque ahora los traillers se utilizan para COVID y los testeos solo en la Secretaria de Salud municipal”

“Queremos dar talleres en las escuelas de ESI, prevención, diagnóstico y adherencia al tratamiento de personas con VIH, poder explicarlo y visibilizarlos, como también actividades el 1 de diciembre”

“Espero que se puedan abrir las puertas, esta es una propuesta para mejorar Chubut y Comodoro, para que haya más información”

El Ministerio de Salud va a dividir 3 millones de pesos entre los 12 proyectos para financiar las actividades “eso nos va a servir para tener folletería y realizar actividades. La semana que viene tenemos una reunión, pero ya firmamos el proyecto, hoy no tenemos el monto exacto”

La Red es para que las personas entre 14 y 30 años se sumen. “No se sabe cuántas somos las que integramos el grupo, a nivel Chubut somos 15, las que estamos visibilizadas, pero hay muchos más que no se ven pero participan en las actividades, tampoco es necesario ser positivo para participar”

“Hay muchos activistas que trabajan por distintos temas, estamos observando que el municipio no nos integra en actividades, queremos sumarnos y trabajar en red, si no nos transformamos nosotros no podemos colaborar con la sociedad”, indicó la joven.