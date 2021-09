En Rada Tilly, el arbolado y la forestación siempre fue parte de una política de mejoramiento urbano que se integre con el entorno natural sin perder de vista la sustentabilidad. El riego de estos espacios públicos se realiza - desde hace años - con aguas tratadas, de manera de reducir los efluentes domiciliarios y evitar el uso de agua potable para ese fin.

Sin embargo, el rápido crecimiento poblacional y la necesidad de urbanizar nuevas áreas, ha provocado que en estos nuevos sectores aún no se haya implementado un plan de forestación ordenado, por lo que el entorno de los nuevos barrios carece del arbolado que puede verse en otros puntos de Rada Tilly.

A fines de agosto, el Partido Vecinal presentó un proyecto ante el Concejo Deliberante que propone que el municipio realice y ejecute un plan de forestación y arbolado de nuevos barrios, que incluya tanto los 112 lotes, Tierra Joven, 139 lotes, Altos de la Villa, La Colina, Sargento Cabral, Cooperativa San Jorge, Barrio Los Lagos, como toda nueva urbanización que se genere.

El proyecto establece la creación de un Fondo Municipal de Forestación que se conformará con el 0,5 por ciento del presupuesto anual de la ciudad.

Al respecto, el concejal Bruno English, autor del proyecto junto a su compañera de bancada del Partido Vecinal, María Eugenia Spinassi, planteó la necesidad de avanzar en forestación de estos nuevos sectores en la villa balnearia, teniendo en cuenta que "los espacios verdes son los pulmones de las ciudades, son descontaminantes, oxigenadores y no solo le dan una excelente imagen de la ciudad sino que se convierten en puntos donde los vecinos pueden ir a disfrutar de un rato al aire libre".

"El contacto con la naturaleza en Rada Tilly eso es parte de la vida diaria: los vecinos disfrutan de los cerros, en entorno agreste, de la playa, y también de las plazas y espacios verdes cuidados, es la variedad de la naturaleza que rodea la ciudad", expresó

Sin embargo, reconoció que "el desarrollo del arbolado urbano no puede realizarse de cualquier manera, se necesita de una forestación y conservación planificada que no solo tenga en cuenta el crecimiento de la ciudad sino que estamos en un ambiente desértico y ventoso". Y al respecto, resaltó la importancia de "extender la red de riego de agua tratada para poder hacer el riego de este plan de forestación, porque hoy no estamos utilizando toda el agua que se trata en la planta y eso implica tener que volcarla en la Laguna".