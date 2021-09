Proponen crear una nueva moneda "que no se pueda cambiar por dólar"

Tras la derrita del oficialismo en las PASO y mientras el Gobierno repara varias medidas como el IFE, y aumento de jubilaciones y AUH, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, propuso la idea de crear una nueva moneda que no se pueda pasar a dólar.

"¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible?" dijo Lozano y detalló "Una moneda no convertible a divisas, no convertible a moneda dura para financiar la política social, y la recuperación de la capacidad de consumo de la población".

En diálogo con C5N, el economista señaló que debe ser una moneda que tenga todas las funciones "excepto que no se pueda cambiar por dólar”. Y comentó: "Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias, y con una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación de la actividad económica".

Lozano insistió con discutir las regulaciones cambiarias: "No puede ser solo con una alquimia financiera con compra y venta de bonos donde además gasto reservas. Hay que discutir los mercados paralelos del dólar. Hay que ver si tiene sentido mantenerlos de la manera en que están funcionando", publicó Perfil.