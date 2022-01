Este lunes, comenzó la inscripción para la adjudicación de créditos de Procrear de la línea Casa Propia, que tiene como objetivo la construcción de viviendas en lote propio de hasta 60 metros cuadrados.

Por su parte, también existe una línea de préstamos para realizar refacciones en viviendas ya construidas. Los interesados deben anotarse en la página web que el Gobierno habilitó a tal fin.

El monto de los préstamos Procrear

Los montos que se otorgan para la reparación de viviendas van desde los $100.00 hasta $240.000 y se pueden devolver en hasta 36 cuotas. En tanto, los créditos para construcción son de hasta $4.000.000 a 30 años.

Ambas líneas de crédito se ajustan con la fórmula Hogar. Se trata de un indicador que ajusta el capital de los créditos Procrear cuando la variación mensual es superior a la inflación. Sin embargo, tiene un tope del 2% por encima de la suba de precios.

Quienes deseen aplicar a los créditos deben anotarse en argentina.gob.ar. Además, deben contar una antigüedad laboral no menor a los 12 meses con ingresos de entre $53.500 y $175.000, no tener antecedentes financieros negativos en los últimos 9 meses y no encontrarse inhibidos. No se pueden realizar las obras en barrios cerrados.

👉 Los requisitos para pedir el crédito

✅Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

✅Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

✅Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

✅Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

✅No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

✅No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

✅No encontrarse inhibido/a.

✅Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos).

✅Se deberá contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.

✅Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

✅El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Condiciones de cotitularidad

◾Los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos:

◾Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.

◾Unión convivencial.

◾Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

◾Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.