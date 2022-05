Presentó su primer libro en braille y conoció la historia de Lucas por redes sociales: "Conectamos con el mismo objetivo"

Yamilla Hoffman es oriunda de Santa Fe capital, escribe desde los 15 años, y hace pocos días presentó su primer libro "Los mundos del tiempo". Más que una obra literaria, un nexo.

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, la escritora santafesina comentó cómo le llegó la historia de Lucas Canyazo, el estudiante no vidente de trabajo social de la UNPSJB, de quien hace pocos días se conoció su campaña para conseguir una máquina que le permita escribir su tesis en sistema braille.

"Tuve el impulso de escribirles por una cuestión de empatía, para que sepa que desde este lado, alguien también está haciendo. Estamos a una distancia bastante grande, no sólo de kilómetros, sino que no nos conocemos, no conozco Comodoro. Pero tenemos la empatía y estamos conectados con el mismo objetivo", indicó Hoffmann.

Quedó oficializado el bono de $12.000 para jubilados y pensionados: ¿Cuándo se cobrará?

La campaña de Lucas llegó a la escritora además, por el comentario de una compañera de trabajo, quien en una charla de pasillo le comentó que "un muchacho no vidente estaba preparando su tesis y necesitaba un máquina, pero no me dio mucha más información".

Quizás por obra del destino, o los mecanismos de internet para escuchar nuestras charlas y ofrecernos contenido similar, el domingo por la noche, Yamila abrió su facebook y se topó con la nota de Lucas.

"Él está pidiendo desde su discapacidad y yo para poder ayudarlos. Internet te escucha, pero en este caso creó un nexo. Y tuve el impulso de querer comunicarme, porque es lo que yo estoy haciendo" y agregó: "hay que poner de moda los valores y la solidaridad, yo soy escritora y no me alcanza sólo con editar un libro, creo que es otro el propósito. La idea era ayudar, no tiene sentido hacer algo y que la otra persona no se vaya mejor de lo que vino", anheló.

Este domingo reabren todos los pasos fronterizos terrestres con Chile

📚 Sobre la obra

Hace un año, Yamila tomó la decisión de editar el libro "Los mundos del tiempo", y estaba segura de iba a llegar a mucha gente de Santa Fe, pero se preguntó "¿qué pasaba con aquellas personas no videntes?". "La única manera era un audiolibro o hacerlo en braille", manifestó.

"Me parecía que era lo más justo, porque todos tienen el derecho de poder leer. Lo mío es poesía, pero como le pasa a Lucas, hay libros científicos, de nivel industrial que son necesarios para los chicos que están aprendiendo en la primaria y en todos los niveles", sostuvo Hoffmann.

Fabricarán celulares en Argentina y costarán menos de $20.000

En relación a la necesidad de Lucas, de conseguir una máquina que le permita escribir su tesis en sistema braille, la escritora explicó que "en Argentina hay pocas máquinas y son muy caras". En su caso, Yamila trabajó con Tiflonexos, una Asociación Civil sin fines de lucro ubicada en Buenos Aires que edita toda el habla hispana y "tiene mucho alcance".

La tifloteca: un espacio virtual de inclusión

Cada escritor puede donar su obra, y las personas no videntes tienen la posibilidad de acceder a distintos materiales a través de una "tifloteca", una plataforma web, que permite crear un usuario en la biblioteca virtual, solicitar el material que se necesite y luego se envía al domicilio indicado.

Actualizaron los "Precios Cuidados" de la carne pero dejaron sin asado a la Patagonia

"Hay muchos Lucas por toda la Argentina". Este proyecto se hizo de manera autogestiva. "El deseo fue crear un nexo y visibilizar las necesidades que hace ya tiempo existen y están dejadas de lado. Lo que yo hice no es un lujo, sino una necesidad".

El próximo sábado 7 de mayo, Yamila Hoffman presentará su libro “Los mundos del tiempo”, en la Feria del Libro de Buenos Aires, una obra que se declaró de Interés Cultural por el Consejo Municipal de Santa Fe.

“No quiero que sea sólo una feria para ir a comprar y pasarla bien, sino también una oportunidad para hacer visible y hacer contacto. Hay un stand que trabaja con el braille y audiolibro, es también poder traer información para Santa Fe y a nivel nacional", destacó Hoffman.

"Me gustaría invitar a todos los escritores y que se puedan mostrar otros modos lingüísticos para poder integrar a otras personas y comunicar. La literatura no es sólo tinta y papel. Cuesta al principio, pero hay que ir buscando la manera de adaptarnos a las distintas realidades", concluyó.