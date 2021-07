Tras los festejos en la noche del sábado por la consagración de Argentina en la Copa América, hay preocupación en el sector sanitaria de Comodoro Rivadavia, ya que se pudo ver a miles de personas sin barbijos ni distanciamiento, lo que podría generar un aumento de casos de Covid en la ciudad.

"Uno tiene su corazón argentino y futbolero, pero el contexto de pandemia sigue estando y tenemos mucha preocupación por lo que pueda llegar a suceder de acá a unos días por lo que ocurrió en los festejos. Esperemos que no sea así, pero siempre estamos alertando. Desde el punto sanitario no fue bueno", señaló Eduardo Wasserman, director del Hospital Regional a ADNSUR.

"Cada uno tendría que haber tomado conciencia en medio de los festejos. Fuimos noticia a nivel nacional por la cantidad masiva de personas que se abultó en el centro de Comodoro, y también por los sucesos de violencia", manifestó.

Consultado sobre un posible rebrote, Wasserman indicó que "habrá que esperar 14 días, esperemos que afloje. Últimamente está siendo estable, aunque seguimos teniendo casos y la terapia intensiva estuvo llena durante esta última semana. Por eso recordamos que esto no paró".

Asimismo, el director del Hospital Regional destacó la campaña de vacunación que se está llevando adelante desde el Municipio en conjunto con el Área Programática "para vacunar dentro de poco a todos los de 18 años para arriba". Y agregó que "Toda persona (mayor de 35 años) que falte, tiene que ir y acercarse sin turno a cualquier vacunatorio. Esto de alguna manera frenará un poco la situación".

"TENEMOS LA VENTAJA QUE LA MITAD DE LA POBLACIÓN ESTÁ VACUNADA"

Por su parte, el ministro de Salud Fabián Puratich, reconoció sobre los festejos del sábado tras el triunfo de Argentina ante Brasil que sin dudas "toda aglomeración puede traer consecuencias". No obstante, aseveró que “tenemos la ventaja hoy por hoy de que la mitad de la población aproximadamente está vacunada. Ya lo vamos a ver en 10 o 15 días que consecuencias puede tener”.

Y recordó que en la despedida a Diego Maradona “pasó algo similar y no hubo un gran repunte (de casos), y en ese momento no había vacunas. No quiere decir que haya que dejar de cuidarse pero es otra perspectiva teniendo a gran parte de la población vacunada”.