“Obviamente como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá antes de la pandemia todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, precisó Gastón Satragno, hijo de la reconocida conductora Lidia Elsa Satragno, Pinky, en charla con el sitio Teleshow.

“Fue por una cuestión de que no la podían atender. Más allá de todo eso, gracias a Dios hoy en día ella está muy bien, pese a todo. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”, agregó el hijo de la artista de 85 años.

“Ella está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Realmente la pandemia a los ancianos los ha dejado muy de lado. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”,precisó Gastón.

Y destacó: “Por suerte pude resolver muchos problemas económicos que tenía y que incidían en la atención que yo podía darle. Ahora va a tener la atención que se merece y que le corresponde a nivel médico”.

“Hace rato que no tiene obra social (solo cuenta con PAMI), pero yo tengo un arreglo con Claudio Belocopitt -titular de Swiss Medical- de que cualquier problema serio que ella tenga o cualquier cosa que se necesite, yo puedo contar con los servicios de esa obra social, lo cual me deja más que tranquilo”, reconoció. “De hecho, antes de la pandemia, hubo algunos problemas que tuvo mamá y ellos me lo solucionaron sin costos. Con mucha generosidad de parte de Claudio que sigue en pie”, aclaró el hijo de la conductora sobre la cobertura médica.

Y sobre el año 2020 comentó: “Durante ese tiempo no pudimos hacerles análisis y no pudo tener la revisación que necesita. Mi mamá tiene 85 años y terminó postrada porque no se le pudieron realizar controles debido a que no se podía ir a los hospitales y el PAMI tampoco hizo nada por ella”.

Sobre la ayuda que recibió durante este tiempo de otras personas, destacó: “Mi mamá está en su casa y va a tener la atención que tiene que tener. No le va a faltar absolutamente nada y ya no tiene deudas. Para esto tuve el apoyo de mi familia, especialmente de mi novia Nadia, de mi papá, de mis sobrinos, de mis tías y de mis hermanas. También conté con la ayuda de Marcelo Araujo -amigo de Pinky- que también es familia. Pero no tuve apoyo ni de las figuras de la política, ni de las figuras de los medios. Hubo una excepción que es la figura de Nelson Castro. Él nos estuvo acompañando en este momento difícil que vivió mi mamá desde un principio, el resto cero”.

Con información de Primicias Ya