Prendió una vela para que su nieto supere un examen y se le incendió la casa

Ocurrió en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en donde una anciana, llamada Teresita, quería desearle la mejor de las suertes a su nieto en una prueba muy importante que estaba por rendir. Para ello, pensó en darle una mano a su manera.

En un rincón de su casa, prendió una vela. Antes de irse a dormir, fue a revisar y la cera de la velita estaba casi consumida. Al no registrar un peligro inminente, se acostó tranquila. Pero en medio de la noche una luz extraña la despertó. Era el resplandor del fuego que venía de afuera de su habitación.

Cuando pudo abrir los ojos, se dio cuenta que el fuego había consumido casi toda su casa. Pensó que no iba a sobrevivir, pero entre el humo pudo encontrar las llaves y escapar.

Teresita, desesperadamente le pidió ayuda a sus vecinos y llamaron a los bomberos, quienes aparecieron con cinco autobombas que pudieron controlar el gran incendio que se había generado por tan solo una vela.

Afortunadamente una de sus nietas acogió a su abuela, quien no sabe cómo recuperar su casa del barrio Pueblo Nuevo. “Cuando murió mi abuelo, ella decidió seguir viviendo ahí, en esa casa que tanto amor le dio. En pocos minutos perdió todo, solo le quedan los recuerdos”, contó la mujer que se hizo cargo de la anciana de 86 años al medio TN

Su familiar y todo el vecindario está ayudando a Teresita con lo que puede. Incluso están vendiendo tortas y pastas que una fábrica les donó. Solo para levantar las paredes necesitan 640 mil pesos. Además, hay que hacer un techo, comprar muebles, cortinas, toallas, sábanas, entre otras cosas.

Por su parte, el Municipio les dio un subsidio de $ 8.000 por tres meses. Mientras que Teresita solo cobra la mínima.

“Ella no pide nada. Pero sabemos que quiere volver a su casa. No vio que de ese lugar que tantas alegrías le dio ya no queda nada. Es muy triste lo que le está pasando. Con mis hermanos, padres y demás nietos fuimos a limpiar las cenizas y nos encontramos con todo destruido. Cualquier ayuda que nos pueda dar para nosotros es muy importante ”, fue el mensaje que dio la familia pidiendo colaboración.