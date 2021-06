Este sábado, en la previa de la conmemoración por el Día de la Bandera, se procederá a la ejecución del protocolo que dispone la baja de las banderas flameantes para luego quemar las insignias patrias ya desnaturalizadas. El acto será en el Comando de la IX Brigada Mecanizada y posteriormente se depositarán las cenizas en el busto de Manuel Belgrano, ubicado en Belgrano y Rivadavia. El acto será transmitido en vivo.

El protocolo especifica que cuando una bandera se cambia porque está deteriorada, esa misma es incinerada porque no puede ser utilizada para otra cosa que no sea como insignia patria. Esta acción se encuentra establecida por distintas normativas, entre ellas la Ley Provincial N° 190, Anexo B, donde se detalla el tratamiento y uso de los símbolos nacionales.

Bajo este argumento, y con motivo de otorgarle un marco especial al homenaje al general Manuel Belgrano en la conmemoración de un nuevo aniversario de su fallecimiento, el Municipio junto a las Fuerzas Armadas decidieron cumplir con el protocolo con un acto formal para mostrar a la comunidad de qué manera se realiza el procedimiento.

El acto, que se transmitirá en vivo por la página de Facebook de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, se realizará en la plaza de armas del Comando de la IX Brigada Mecanizada “Gobernador Fontana”, este sábado 19 de junio a las 18 horas.

Allí, se concretará la baja de las banderas de flameo o izamiento utilizadas en edificios públicos en desuso por su notable deterioro, todas ellas pertenecientes a instituciones públicas. Estarán presentes el intendente Juan Pablo Luque; el viceintendente Othar Mcharashvili; autoridades de Fuerzas Armadas; los presidentes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas y de la Unión de Excombatientes; además de supervisoras escolares Invitadas.

Teniendo en cuenta la importancia de la bandera nacional como símbolo identitario de la sociedad, es preciso darle un tratamiento adecuado, solemne y respetuoso. Y en este caso, se presenta como una oportunidad pedagógica significativa para repetir con las instituciones educativas cuando finalice el contexto sanitario actual.

PRIMERA VEZ

Es la primera vez en la historia de la ciudad, que se lleva adelante un acto de estas características, entre el Estado municipal y las fuerzas armadas, buscando asentar este momento como precedente, para su futura realización por parte de diferentes instituciones.

Durante la ceremonia, se desnaturalizarán las banderas en desuso, se incinerarán los restos y posteriormente se depositarán en una urna que será colocada en el interior del pilar que sostiene el busto del general Manuel Belgrano, quedando exhibido a la comunidad para rendirle el correcto respeto por parte de la ciudadanía.

Además, se procederá a la bendición de las nuevas banderas que flamearán a partir del domingo, al conmemorase el día de la bandera a 201 años del paso a la inmortalidad de su creador.