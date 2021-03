CAPITAL FEDERAL - Los incendios que desde el pasado domingo azotan las provincias de Chubut y Río Negro le dieron pie a David Adrián Martínez -El Dipy- para disparar contra el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. "Hay que comprarle uñas postizas para que se rasque mejor las bolas", expresó, criticando el manejo del fuego que se realiza desde el Estado Nacional.

"La gente perdió todo", indicó conmovido este miércoles en A24, tras indicar que habló con conocidos que viven en los territorios afectados. "¿Y dónde están los aviones hidrantes que habían comprado y que habían gastado plata? ¿Dónde está Cabandié?", cuestionó.

"A Cabandié hay que comprarle un par de uñas postizas para que se rasque mejor las bolas. Es una falta de respeto que la gente pierda todo. Una indignación me da. Les chupa un huevo. Todo el día lo mismo", disparó indignado, y agregó: "Cabandié, renunciá, capo".

El Dipi cuestionó a la dirigencia oficialista por no hacer mención a los incendios, y también arremetió con la militancia joven. "Igual que la otra inservible de Ofelia Fernández, que le estamos pagando el sueldo hace 200 millones de años y nunca hizo nada. ¿Se acuerdan que el año pasado peleó por el Amazonas? No la escuché con esto", señaló. "El otro día me preguntaban por qué me tiro tanto contra el kirchnerismo.? Porque todos los días me levanto y me dan letra", dijo.

Recordó que durante los incendios del 2020 en Córdoba "nadie hizo nada, y te cobran el impuesto al fuego. Este país es una joda constante".

Fuente: La Nación