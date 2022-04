El departamento de Salud Mental del Hospital Regional de Comodoro- conformado por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales - denunció días atrás a ADNSUR que no hay más camas para recibir nuevos pacientes y que además, el personal no da abasto para responder a la gran demanda de casos.

Ante esta situación de colapso en el Área de Salud Mental, se decidió internar pacientes psiquiátricos en las salas de cirugía donde únicamente deberían haber pacientes recién operados y advirtieron que es una “situación peligrosa”.

Raúl Cabral, jefe de cirugía del Hospital Regional de Comodoro, confirmó a ADNSUR que durante Semana Santa al llegar a las salas de cirugía se encontraron con la sorpresa de que “teníamos dos salas - de dos camas cada una - ocupadas por pacientes psiquiátricos”, sin haber sido notificados previamente.

“Averiguamos en dirección y sí, habían dado la orden de que los internen acá porque no tiene lugar en psiquiatría”, afirmó.

El profesional explicó que “no es que no tiene lugar, tiene todo lleno de pacientes crónicos y para pacientes agudos no tiene lugar así que toman salas como estas en un servicio de cirugía general donde hay gente operada, que no puede caminar, que están con sondas y cuidados especiales”.

Asimismo, Cabral reconoció que esta situación puede ser hasta “peligrosa” porque ponen pacientes psiquiátricos con medicación que “no manejamos ni conocemos ni tampoco los enfermeros están acostumbrados” y además, están al cuidado de unas señoras durante el día, “pero a la noche se quedan solos”.

“No podes poner en una sala general pacientes psiquiátricos”, cuestionó el médico quien agregó: "siempre nos encontramos con algo nuevo acá, pero ahora nos usurparon dos salas y es como un poco mucho", concluyó.