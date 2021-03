SANTIAGO DE CHILE (ADNSUR) - El Gobierno chileno admitió este miércoles que a un grupo de diez personas que había sido inoculado anteriormente con el producto del laboratorio estadounidense Pfizer contra el coronavirus, se le administró por error la vacuna china Sinovac en su segunda dosis, en un episodio inédito cuyas consecuencias para esos ciudadanos se desconocen. También en Chile ocurrió que una mamá llevó a vacunar a su bebé con una dosis del calendario y lo inocularon contra el covid.



"Evidentemente lamentamos que se haya producido este error durante la vacunación de 10 personas en la comuna de San Bernardo (sector sur de Santiago), pero aclaramos que son casos puntuales", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris en conferencia de prensa al ser consultado por la veracidad de esta situación.



Paris explicó que estas personas serán vacunadas nuevamente con el producto Pfizer que les corresponde, pero aclaró que no será de inmediato sino que en 21 días más.



Asimismo, admitió que esta semana también se cometió otro error cuando una enfermera inoculó en la ciudad de Villarica (sur) a un lactante menor de seis meses con el producto Sinovac, que sólo está aprobado para su uso en población mayor de edad.



"La enfermera que cometió este error avisó rápidamente a la madre del lactante de lo que había ocurrido, y aunque la situación es grave desde el punto de vista del error, en ningún caso esto es grave para la salud del menor, porque esta es una vacuna con un virus muerto", explicó Paris.



Por otra parte, dijo que los efectos de la vacunación en el país no se verán sino hasta junio, pese a que hasta la fecha el Gobierno está cumpliendo con la meta planteada de 5.000.000 de inoculados antes del 30 de marzo, cuando por segundo día consecutivo se reportaron menos de 5.000 casos nuevos de Covid-19.



"Evidentemente la vacuna tienen un efecto protector, pero no vamos a ver ese efecto masivo hasta fines de junio", dijo Paris a Radio Concierto.



Hoy se contabiliza un total de 5.011.517 de personas vacunadas, de ellas 2.287.249 recibieron la administración completa de la vacuna (dos dosis).



“Nosotros dijimos que íbamos a vacunar a 5 millones de personas antes del 30 de marzo, no hablamos de primera o segunda dosis”, defendió.



El ministro también se refirió al incremento de ocupación de camas críticas en el país, que ha visto cómo el número de personas menores de 50 años se ha elevado, lo que ha generado preocupación en su despacho.



"Estamos viendo que se están hospitalizando mucho más la gente que desgraciadamente no accede todavía a la vacuna, por eso adelantamos, justamente, el comienzo del grupo de edad menor", indicó.

Siguiendo el plan de vacunación, dijo que en promedio se están inoculando 400.000 personas por día, y que próximamente, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), se establecerá un calendario por edades para incluir a la población general.



"Probablemente vamos a tener mayor cantidad de gente, porque hay más población en ese grupo, pero vamos a tener que hacerlo ordenadamente, no vamos a vacunar de golpe a todos, sino que vamos a tener que hacer el calendario por edades”, advirtió.



Hoy se registraron 4.395 nuevos positivos, para un total de 905.212, con 31.826 de ellos activos; mientras que se registraron 27 fallecidos y se elevó a 21.816 el número total.



Respecto de una eventual cuarentena total en la Región Metropolitana, Paris dijo que “eso no se puede adelantar”, pues se consideran varios factores, como las cifras, antes de tomar una determinación.



“Con las cifras de hoy, no, porque no sólo vemos la ocupación de camas, vemos la positividad, la cantidad de exámenes y pacientes nuevos, en la búsqueda activa que ha aumentado mucho, la proporción de relación enferma en relación a la población total. No es solamente la ocupación de camas la que nos hace tomar la decisión", cerró.