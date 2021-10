El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió este lunes entregarle, por decreto, la nacionalidad rusa a Natalia Oreiro y su hijo Merlín Atahualpa Mollo Oreiro.

La noticia fue confirmada oficialmente por la actriz y cantante uruguaya en diálogo con Agencia Telam, a quienes aseguró que está preparando un texto referido al tema.

Según trascendió, la decisión del mandatario europeo podría estar motivada en una entrevista reciente brindada por Oreiro, quien había afirmado, en relación a su popularidad en el país, que "me falta que Putin me dé el pasaporte" porque "no existe otra extranjera más rusa que yo”.

En el mismo sentido se había referido días después en diálogo con RIA Novosti, al afirmar que no se mudaría a Rusia pero si buscaría acceder a la nacionalidad de aquella nación como un "honor desde el punto de vista simbólico" y una "manera de agradecer (al pueblo ruso) por todo el amor" que recibe cada vez que los visita.

Cabe destacar que en 2020 la actriz estrenó su documental "Nasha Natasha", donde se muestran detalles de su gira de 2014 por el gigante europeo, trazando, según consideró, “el recorrido que alguien hace hasta llegar a conseguir un sueño”.

"El amor incondicional de mis seguidores rusos que es algo que me conmueve. Cuando me preguntan el porqué no tengo una respuesta porque es algo que te pasa en el corazón”, había dicho al respecto Oreiro.