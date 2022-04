Por amor a los caballos, la vida en un club hípico en el corazón de Rada Tilly

El relincho del caballo resuena en la caballeriza. El aroma se siente en el ambiente, una chica entrá, ingresá a un box y sacá a una yegua. La toma de la soga y juntas se van caminando hasta la pista para comenzar a montar. La imagen parece ser sacada de otro punto de la Patagonia. Sin embargo, sucede en el corazón de Rada Tilly, la villa balnearia que es sinónimo de deporte, aventura y playa, pero que también es el lugar donde se desarrolla la actividad hípica de la zona. Es que además del histórico Jockey Club, en el sector también funciona Ara del Cardenal, una escuela de equitación que se encuentra detrás de Altos de la Villa, y en el corazón de la ciudad funciona el Club Hípico Rada Tilly, una rareza en medio de la población.

El club se reactivó hace un año, luego que estuvo cerrado durante mucho tiempo. Allí viven 22 caballos, que duermen en sus propios box y son atendidos con la atención que la actividad requiere. Es que lejos de lo que piensa la gente, los caballos de competencia, así como sus jinetes, cumplen con un arduo entrenamiento de cara a cada presentación.

José Calambia es el instructor del Club Hípico. En su caso anda a caballos desde los 3 años, pero desde los 15 práctica equitación. Cuenta que sus inicios fueron con Marcelo Borelli, en la escuela de Antonio Hermoso, que hoy por hoy ya no existe. Luego siguió en el Club Hípico, en sus inicios, y cuando continuó su vida en Buenos Aires, por supuesto no se alejó de los caballos. Es que como dice, para quienes hacen equitación los caballos son una pasión.

En la capital montó dos años. El primero en el Club Hípico Argentino, y el segundo en el Hípico del Norte en San Isidro. Luego, por cosas de la vida, decidió volver a la Patagonia, pero esta vez a Puerto Madryn, donde cabalgó en el Ara Península.

Hace un tiempo, José volvió a la ciudad en la que nació, y se sumó al Club Hipico Rada Tilly, que recientemente había reabierto sus puertas. “Empezamos en mayo del año pasado. Es un club que se refundó, el club había funcionado más o menos el 2010 y ahora arrancamos de vuelta. Tenemos 22 caballos de varios chicos, y participamos en campeonatos. Hace poco estuvo en un concurso que se hizo en Neuquén, y nos trajimos un campeonato en la categoría 80 con Paula Lorenzo, una de las chicas que monta. También viajaron Antonia Torrecillas (10) en categoría iniciados, y Joaquina (17), su hermana, que salió tercera el último día. Yo salí primero el primer día y luego hice falta”.

Mientras José charla con ADNSUR, dos herreros trabajan en las patas de los caballos. Cada 30 - 40 días, un especialista llega desde Neuquén y junto a un ayudante de la zona se dedica al mantenimiento de los animales. Así, con lima en mano, boina en la cabeza y un banco como ayuda, se encarga de limar las pezuñas y asegurarles las herraduras al animal.

Es que como cuenta José en este tipo de establecimientos los caballos reciben todos los cuidados, desde comida, aseo, un espacio acondicionado con viruta para que puedan dormir y el trainning.

“Los caballos de propietario suelen venir dos o tres veces por semana, el resto de los días los entreno yo o hay alguien que me ayuda. Esto es importante porque los caballos de equitación básicamente son deportistas que a veces la gente piensa que no hacen nada, y ellos tienen que entrenar mínimo cinco veces por semana para fortalecer los músculos. Este es un deporte que la gente prejuzga, cree que el caballo hace todo, pero donde hay un trabajo atrás bastante grande. Nosotros entrenamos los caballos entre 45 minutos, una hora por día para que después en concurso estén un minuto dentro de la pista”.

Según cuenta José, el entrenamiento consiste en muscular el caballo, qué el caballo tenga obediencia, que sepa ir y volver, que el galope sea más largo o más corto, y que sea obediente a las instrucciones del jinete. Todo eso se logra con un entrenamiento constante y diferentes ejercicios”.

El lugar es atractivo por donde lo mire para quien no está acostumbrado a este tipo de actividades. Ante la consulta, José dice que la gente puede pedir cita para conocerlo, pero es importante no ingresar solo, ya que siempre es un riesgo si la persona no está familiarizada con el manejo del caballo. “Por eso siempre es importante que esté supervisado por alguno de los chicos que trabajan acá o por mi”, dice al respecto.

Es que José no trabaja solo en el lugar. Hay dos personas que se encargan del cuidado de los animales y otra instructora, Jackelin Olsonoski, una conocida vecina de Rada Tilly, amante de la equitación y docente de profesión.

Ellos se encargan del cuidado de los caballos, pero también los propios chicos, los dueños, quienes los visitan cuando entrenan, pero también cuando tienen libre. “Los chicos cuando no montan vienen a verlos, porque el que tiene caballo es una pasión. Los dueños están la mayor cantidad de tiempo que pueden con ellos, y no solo es el entrenamiento, los chicos vienen, los cuidan, les hacen masajes, les limpian las patas, los sacan a caminar, a que coman pasto, es una interacción todo el tiempo con la naturaleza; algo que hoy se está perdiendo con esto del teléfono, la computadora, la Play, entonces muchos padres buscan algo así para que no se pierda esa conexión, porque además son animales que sanan, ayudan con los problemas de comportamiento y que los chicos socialicen, entonces es más que equitación”, dice José, orgulloso del trabajo que se realiza con estos animales, en un lugar que se encuentra en el corazón de Rada Tilly pero que muy pocos conocen.

