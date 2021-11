El pasado martes, policías activos y retirados de la Policía del Chubut llevaron adelante una reunión en Rawson, donde se decidió darle un plazo de 24 horas al Gobierno provincial para que les solucione el problema salarial y de no haber respuestas favorables comenzarían con un paro.

Dante Rocha, policía retirado y miembro del Centro de Suboficiales Marginados, confirmó este miércoles a la tarde la convocatoria y movilización organizada por activos policiales con el apoyo de retirados para mañana jueves a las 17 horas en la Plaza San Martín, en base a la resolución que surja de la reunión a las 14 horas en el Centro de Retirados de Puerto Madryn.

"Desde nuestro Centro de Retirados, vamos a estar acompañando a los muchachos y esperando que se pueda abrir una mesa de diálogo, se pueda negociar y establecer los pagos", aseguró el ex policía.

En relación al reclamo, Rocha explicó que "tiene que ver con el atraso del pago de la cláusula gatillo desde marzo de 2019, y que se nos llame a una mesa paritaria como corresponde para paritar los salarios" y agregó, "que no tienen fechas, que no hay montos de pago, nosotros no les creamos", aseguró.

"Apelamos a que el Gobierno de la provincia se ponga en nuestro lugar y que comprendan a la familia policial", pidió Rocha.

Ante la consulta sobre una posible medida de fuerza y total retención de servicios a nivel provincial, el miembro del Centro de Suboficiales marginados remarcó que, "uno no quiere empujar a los compañeros a esa circunstancia, pero la idea de hacer una retención de servicios masiva, importante a nivel provincial está, pero también hay que tener en cuenta de no dejar a la ciudadanía sin seguridad pública en la calle", manifestó.

"La situación económica de los policías es complicada, hemos estado repartiendo bolsones de alimento", concluyó Dante Rocha.