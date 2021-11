El lunes el Consejo de Bienestar Policial - durante una movilización a Rawson- dio un plazo de 48 horas para que el Gobierno Provincial brinde respuestas a los pedidos de aumento salarial, dos puntos sobre el aumento de antigüedad, y que se paguen los retroactivos de la cláusula, entre otros ítems.

Sin embargo, el Gobierno convocó a una reunión recién para el 17 de noviembre a las 10 de la mañana y finalmente, el Consejo de Bienestar Policial aceptó, pese a que no cumple con plazo de las 48 horas.

Darío Trinidad, integrante del Consejo del Bienestar Policial que representa a Rawson, manifestó en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR, que “desde el 2019, no tenemos ningún tipo de aumento. En el 2019, quedo pendiente una ‘cláusula gatillo’ (que hoy nos representaría 1 sueldo y medio) y no tenemos la certeza del monto que nos correspondería a cada uno de nosotros. Sabemos que son $ 860 millones en bruto”.

Policías de Chubut le dieron 48 horas al Gobierno para escuchar sus reclamos

“La propuesta que hizo correr el gobierno es que nos pagarían hasta en 6 cuotas. El ministro de Seguridad Federico Massoni estuvo reunido con el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia y otros empleados donde dejó entrever esa posibilidad”, reveló.

Luis Suárez, representante de Trelew marcó la misma posición. “Esperamos que en la reunión del miércoles 17 de noviembre, el gobierno venga con una propuesta superadora. Primero, hay que ponerse al día con lo que nos deben", afirmó y en este marcó, advirtió: “No vamos a aceptar la propuesta de las 6 cuotas”.

Chubut: el gobierno convocó a una reunión para el 17 y los policías evalúan una respuesta

Y Trinidad explicó que “un administrativo de la Policía está cobrando $35.000 o $37.000. Un agente recién egresado (que cumple un sistema de trabajo de ‘tercios’) cobra $47.000. Entonces, falla la otra parte. En Puerto Madryn, se reparten bolsones de comida. Fueron a buscar comida hasta en patrulleros. Las cosas están muy mal y no es la realidad que se plantea desde el gobierno provincial”.

“Desde Esquel, nos dicen que se enteraron que van a llegar 100 bolsas de comida desde Madryn y preguntan donde se van a entregar. Nos llegan todo ese tipo de reclamos y duelen. También, me llamaron 4 empleados que me contaron que el Banco del Chubut le retuvo gran parte de sus haberes e incluso ellos le quedaron debiendo”, agregó.

“La relación con Massoni por este tema fue fluida en su momento. Después, se cortó y no sé por qué. Hubo muchas promesas incumplidas, pasaron más de 60 días y no hubo respuestas”.

Pago en cuotas en San Antonio: "Hoy estarán depositando el 30% de los salarios restantes"



“En el 2019, el litro de leche estaba a $20 y hoy está a $120 o $140 en los barrios. El kilo de carne está a $900. Una familia común necesita entre $800 y $1200 para comer por día”, puntualizó, mientras aclaró que “Nosotros vamos a seguir reclamando. Sabemos cuál es el límite. El policía no puede hacer retención, no puede hacer paro ni tomar una comisaría. No lo vamos a hacer. Pero vamos a seguir reclamando. La mejor arma que tenemos es mostrar cómo está el policía”.

¿Qué pasó el lunes en la Jefatura?

El representante de Rawson , Dario Trinidad, contó los hechos que se sucedieron el lunes afuera de la Jefatura de Policía y cuya situación fue denunciada por el jefe de Policía, Miguel Gómez como un intento de ocupación del edificio.

Recordó que llegaron hasta allí para entregar un petitorio pidiendo respuestas en 48 horas porque "la gente entiende que esto ‘se muere’ después de las elecciones". Se les informa que iba a salir Miguel Gómez a recibir la nota adelante de la gente, sin embargo, luego decide no salir argumentando que "había un policía exonerado y Gómez creía que estaba llevando a cabo la movilización"

Piden a la justicia la inconstitucionalidad del protocolo de uso de armas de fuego en Chubut

Nada que ver y eso estaba muy fuera de lo real. Luego, tomamos la decisión de ingresar con Awstin al despacho del jefe de Policía para decirle que salga y reciba el Petitorio y nosotros nos íbamos. Él dijo que ‘No’. Se podría haber terminado ahí mismo y más rápido”, explicó Trinidad.

La Policía propuso 3 retenciones de servicio en las últimas semanas

“Yo tengo un contacto fluido con el personal de la Unidad Regional de Trelew y ya retrotrajimos 2 retenciones de servicio. Se lo dijimos al jefe de Policía. Nosotros tratamos de concientizar al personal”, sostuvo Suárez.

La primera bodega de vinos de Chubut que hoy es gerenciada por una comodorense

“El 2 de octubre luego de una reunión en Rawson también el personal resolvió hacer una ‘retención de servicios’ que significa ingresar a tu puesto de trabajo y no salir a la calle. Además, está el tema de los ‘adicionales’ porque un Banco no puede abrir si no hay un policía. Pero hay sanciones disciplinarias importantes”, reconocieron.

“No estamos jugando a la Política. No estamos en contra del gobierno. Queremos un bienestar para el policía y que viva bien. En la marcha de hoy, vamos a hacer una asamblea y a tratar sobre los pasos a seguir después de la reunión del próximo miércoles 17 de noviembre”, completaron ambos empleados policiales.