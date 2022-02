La joven detenida les aclaró a los policías que estaba inscripta en el Registro del Programa de Cannabis, pero los agentes la ignoraron y se ve observa en las imágenes cuando la agreden y otro oficial da la orden de esposarla.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a la joven, que se encontraba con su hija. También a su ex pareja y a un vecino que intentaron defenderla. Los tres fueron retenidos por más de dos horas.

"Le quitaron a la nena de los brazos a mi ex pareja. Los vecinos se involucraron y un chico empezó a gritarles que no me podían tratar así", contó la chica en diálogo con THC.

Siguen subiendo las muertes: Argentina registró 334 fallecimientos por covid, la mayor cifra en más de cinco meses

La situación quedó registrada en un video. Por su parte, el Ministerio de Salud certifica que no es delito usar cannabis en la vía pública si la persona está inscripta en el REPROCANN, ya que este instrumento habilita la tenencia y el transporte de cannabis.