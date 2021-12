El obispo de la ciudad italiana de Noto (Sicilia), Antonio Staglianò, dijo a los niños que Papá Noel "es un personaje imaginario y no una persona real", lo que generó la polémica en las redes por sus dichos en contra de tal personaje querido por los más chicos.

"Queridos niños, yo no he dicho como recordaréis bien que Papá Noel (Babbo Natale, en Italia) no existe; he dicho que existe como personaje imaginario y no como persona real, concreta e histórica", aseguró el obispo en un video de rectificación difundido a los medios.

El obispo de la diócesis siciliana explicó que Papá Noel es un personaje creado a finales del siglo XIX por Coca Cola y que se respalda de algún modo en la figura de San Nicolás de Mira.

"En las zonas altas de Europa la cultura no ha dado centralidad a Papá Noel sino a Santa Claus o San Nicolaus. San Nicolas de Mira fue un personaje histórico que no llevaba muchos regalos sino dones. Por eso quise insistir en la diferencia entre regalo y dones", alegó.