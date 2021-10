Polémica por el reparto de ATN: ya se firmó el decreto y comienzan las transferencias a los municipios

Ya fue firmado por el gobernador Mariano Arcioni el decreto 944/21, que estipula cómo se reparten los fondos de un nuevo ATN enviado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior a la provincia del Chubut por un total de 300 millones de pesos, de los cuales 100 serán para el Ministerio de Economía de la provincia y los restantes 200 millones están destinados a 35 localidades, de acuerdo a un criterio discrecional.

La información fue anticipada este fin de semana por ADNSUR y confirmada en las últimas horas a través de la difusión del documento público que lleva fecha del 22 de octubre. Según se pudo saber, una vez que esto fue protocolizado, ya comenzaron a girarse los fondos desde Economía a los distintos municipios, mientras el tema tendrá rebote en la sesión de la Cámara de Diputados, con un pedido de informes del bloque de Juntos por el Cambio al Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Tal como fue anticipado, en el decreto figura un anexo con el listado en el que están incluidos 24 de los 27 municipios, y 11 de las 20 comunas rurales, lo que quiere decir que 12 localidades no percibirán estos subsidios. No están incluidas Rada Tilly, Esquel y Puerto Pirámides. Y de las 20 comunas rurales figuran 11, ya que no están incluidas Aldea Beleiro, Aldea Epulef, Buen Pasto, Cerro Centinela, Colán Conhué, Atilio Viglione, Ricardo Rojas, Gan Gan, y Dique Ameghino.

El municipio que recibe mayor cantidad de dinero en esta oportunidad es Lago Puelo, mientras que los tres municipios más grandes, Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, reciben cada uno $ 35 millones. Rawson recibirá apenas 3 millones, mientras que Esquel directamente no figura en el listado final, así como tampoco Rada Tilly y Puerto Pirámides.

El siguiente, es el listado en orden alfabético de las localidades beneficiadas y del monto asignado en cada caso:

🔹 28 De Julio: $ 400.000,00

🔹 Aldea Apeleg: $ 200.000,00

🔹 Camarones: $ 1.000.000,00

🔹 Carrenleufú: $ 300.000,00

🔹 Cholila: $ 1.500.000,00

🔹 Comodoro Rivadavia: $ 35.000.000,00

🔹 Corcovado: $ 1.000.000,00

🔹 Cushamen: $ 1.200.000,00

🔹 Dolavon: $ 4.500.000,00

🔹 El Hoyo: $ 5.000.000,00

🔹 El Maitén: $ 2.000.000,00

🔹 Epuyén: $ 1.500.000,00

🔹 Facundo: $ 200.000,00

🔹 Gaiman: $ 1.000.000,00

🔹 Gastre: $ 600.000,00

🔹 Gobernador Costa: $ 1.500.000,00

🔹 Gualjaina: $ 1.000.000,00

🔹 José De San Martin: $ 1.000.000,00

🔹 Lago Blanco: $ 500.000,00

🔹 Lago Puelo: $ 45.000.000,00

🔹 Lagunita Salada: $ 500.000,00

🔹 Las Plumas: $ 800.000,00

🔹 Los Altares: $ 800.000,00

🔹 Paso De Indios: $ 1.500.000,00

🔹 Paso Del Sapo: $ 600.000,00

🔹Puerto Madryn: $ 35.000.000,00

🔹 Rawson: $ 3.000.000,00

🔹 Río Mayo: $ 1.500.000,00

🔹 Río Pico: $ 1.000.000,00

🔹 Río Senguer: $ 2.500.000,00

🔹 Sarmiento: $ 6.000.000,00

🔹 Tecka: $ 1.000.000,00

🔹 Telsen: $ 500.000,00

-🔹 Trelew: $ 35.000.000,00

-🔹Trevelin: $ 5.900.000,00