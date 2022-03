Polémica en Trelew: "Nunca dije que no hay que usar más barbijos"

Ayer se conocía que el municipio de Trelew se convertía en la primera ciudad de Chubut en la que ya no es obligatorio el uso del barbijo. La decisión causó polémica, ya que desde el Ministerio de Salud del Chubut aseguraron que no se dispuso de ningún cambio con respecto a la recomendación vigente del uso de tapabocas o barbijo en la provincia.

"Usar barbijo sigue siendo una fuerte recomendación en espacios cerrados y mal ventilados. No cambio nada", aclaró Fabián Puratich, titular de la cartera sanitaria tras conocerse la flexibilización del municipio.

Héctor López, coordinador de Inspecciones de Trelew, aclaró : “yo dije que el comercio no tiene sanción porque obligue o no a que el cliente utilice el barbijo. Seguimos recomendando el uso del barbijo en todos los lugares".

Asimismo, reiteró que "no hay obligatoriedad del comercio para exigir ese barbijo. No van a tener sanciones. Les aclaramos a los comerciantes que no tienen que ponerse a pelear con los clientes más allá que la mayoría no tienen ningún problema”.

“Si algún cliente ingresa sin barbijo mientras que el comerciante se cuide, nosotros no vamos a salir a sancionar a ningún comercio. Nunca dije que no hay que usar más barbijos o tapabocas”, afirmó.

“El barbijo se tiene que seguir utilizando pero no hay una obligatoriedad del comercio para exigirlo”, reiteró.

El funcionario afirmó que “seríamos hipócritas porque hay locales nocturnos, restaurantes que funcionan normalmente. No podría sancionar a una tienda que tiene dos empleados porque permita que una persona ingrese sin barbijo cuando a la noche hay un descontrol con el uso del barbijo"

Y finalmente señaló que el tema del aforo sigue siendo una "recomendación" en cuanto a la capacidad de ingreso de cada local y aclaró que " tampoco es una medida sancionable porque se amplió el aforo –prácticamente- en todos lados”.