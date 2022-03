"En Supervisión se recibió una nota por parte de un grupo de padres y se elevara a MInisterio porque es una temática que se esta trabajando con el Ministerio de Salud para ver si varia las recomendaciones, orientaciones y circulares y resoluciones que hay que vinieron desde Nación y provincia adhiere", explicó Zulma Cabrera, Supervisora de Nivel Primario a ADNSUR.

Señaló que "tuvimos entrevistas con gente del Ministerio de Salud y que nos puede orientar en relación a la temática y ellos nos decían que siempre son recomendaciones las que se dan a la población. No hay una obligacion porque no hay una ley pero se trata de que se utilice. Nosotros en las escuelas tenemos que velar por todos el que quiere usar y el que no quiere usar o el que el padre no quiere que use. No podemos descuidar el resguardo de la salud"

"En estos casos puntuales que se conocieron la semana pasada, desde Supervisión de Escuelas se definió que los chicos puedan acceder a de manera virtual a las clases hasta tanto esto se resuelva", apuntó.

"Nos ha pasado que en algunas escuelas los padres han ido de muy mala manera y eso es lo que se tiene que revertir. Porque también cuando un papá va de manera prepotente a insultar a la directora o supervisora también eso educa, enseña como hay que vincularse con los otros"

"La mayoría de la gente elige cuidarse y cuidar a los demas con una conducta responsable y solidario. Entonces por mas que se diga que no es necesario mucha gente va a seguir utilizando", agregó.

Mencionó que al momento de la entrevista se estaba realizando una reunión con representantes del Ministerio, con el Director General de Nivel Primario y la Supervisora técnica general.

"Hoy lo concreto es que hay una resolución ministerial que dice que esto se debe implementar el uso del tapaboca", remarcó.

Sin embargo, al Ministra de Educacion Florencia Perata dejó en claro la semana pasada que el protocolo vigente hasta el día de la fecha establece que los alumnos "deben utilizar barbijos", conforme lo resolvió el Consejo Federal de Educación desde que comenzó la pandemia. Convalidó que en espacios cerrados el barbijo es obligatorio mientras que pueden no usarlo al aire libre en las clases de educación física u otras actividades.