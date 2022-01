Bomberos y brigadistas trabajan desde la tarde del sábado en un incendió que se desató en la zona de campos cerca de la Ruta 3. Fabián Gandón, intendente de Puerto Pirámides, señaló este lunes que la ruta 2 se volverá a cerrar este lunes al mediodía, ya que está previsto que aumenten las ráfagas y por ende, el control del fuego se vuelva una situación más compleja.

Y confirmó que realizó las gestiones para que los turistas que están en la localizada puedan regresar a Puerto Madryn. “Cerré con Mar y Valle para que manden dos colectivos a la mañana y que estén a disponibilidad para quien quiera volver", dijo en medio del combate del fuego y la llegada de aviones hidrantes a la zona.

El intendente además, aclaró que “si bien la Ruta 2 está habilitada, con la rotación de los vientos cabe la posibilidad de volver a cerrarla a las 13 horas. Ahora estamos sin luz ni agua, y con la planta rota desde hace 5 días. Se quemaron más de 30 postes de luz, según me informaron", dijo.

Puerto Pirámides quedó aislada por el fuego durante la madrugada del domingo

Asimismo, Gandón llevó tranquilidad a las familias de los jóvenes que aún se encuentran en la villa balnearia. Y sostuvo - en diálogo con FM Del Viento - que se dispuso de los colectivos porque "no hay forma de contener a la gente en cuanto a los servicios, no hay agua y esa es una situación no deseada".