PUERTO DESEADO (ADNSUR) - El secretario general del Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos, Raúl Mella, envió una nota a la ministra de la Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba solicitando que se contemple la posibilidad de vacunar a todos los trabajadores portuarios para evitar que se ponga en riesgo su salud y la de la comunidad.

El dirigente señaló que la pandemia del Covid-19 generó graves consecuencias para los trabajadores encuadrados como esenciales, quienes debieron afrontar contagios, aislamiento, paralización temporal de la actividad y la tristeza del fallecimiento de un estibador contagiado.

Foto: Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos.

Además mencionó que el diputado de Puerto Deseado, Carlos Santi, presentó un proyecto pidiendo vacunación para el sector, pero hasta el momento no hubo respuestas.

“Nuestra intención no es entorpecer la actividad portuaria ni poner palos en la rueda pero llegado el caso es posible que no se pueda trabajar con normalidad ya que los principales perjudicados son los trabajadores y no podemos exponerlos”, sostuvo Mella.

Tal como destaca diario Crónica, durante el 2020 el puerto tuvo 50 trabajadores contagiados, 70 aislados y un trabajador muerto.