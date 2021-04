COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde el Consejo de Bienestar Policial solicitaron a las autoridades que los agentes de Comodoro Rivadavia sean incorporados al esquema de vacunación contra el Covid19. Aseguraron que no hay una “convocatoria real” para los agentes, pese a que se avizora la llegada de una segunda ola lo que implicará una mayor presencia policial para controlar la circulación en la ciudad.

Los policías de Comodoro Rivadavia, a través del Consejo de Bienestar Policial, reclaman a las autoridades ser incorporados al esquema de vacunación contra el Covid19 por ser personal esencial. Ariel Chavero, representante del Consejo de bienestar, aseguró a ADNSUR que “hay un dejo de cierto malestar” de parte del sector.

"Cuando se inició el aislamiento fuimos quienes estuvimos desde el momento uno trabajando con el mismo desconocimiento y el temor de todos los que compartimos la primera línea. Pero no obstante a eso, se mantuvo al personal en la calle constantemente. Eso nos trasladó a nosotros a ser personal esencial de primera línea, pero no fue trasladado al calendario vacunatorio del covid”, cuestionó.

El referente explicó además, que si bien se elevó un listado con el personal desde la Unidad Regional, como en otras localidades del Chubut, “lo que es Comodoro no ha habido un desembarco real de una convocatoria” para recibir la vacuna contra el Covid, cuestionó.

Según precisó Chavero, hay efectivos que recibieron la vacuna por haberse anotado en forma individual o por haber sido convocados porque también cumplen función en paralelo como Bomberos Voluntarios. “Tuvieron más agilidad en el trámite porque eran personal de riesgo pero no así el personal activo”.

“No se entiende el justificativo, en qué momento dejó de ser esencial el personal policial en cuanto al esquema de vacunación, cuando ya se avizora una segunda ola y ese recurso va a ser necesario”, concluyó.