Según una encuesta realizada por el Sindicato de Inquilinos de Chubut, sobre 61 hogares de la provincia, casi un 30 por ciento de los encuestados afronta problemas porque ya fue desalojado o ha recibido la orden para devolver el inmueble, pero no tiene dónde vivir.

Los datos fueron relevados entre el 21 y 30 de abril último, en una consulta realizada a través de plataformas virtuales y que incluyeron a ciudades como Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Por fuera de esa encuesta, se detectaron otros 50 casos al borde del desalojo, por lo que piden con urgencia que se reglamente el sistema de mediación gratuita y obligatoria.

De acuerdo con el relevamiento, 84 por ciento de las personas que respondieron son mujeres y más de la mitad, 57 por ciento, mantiene un vínculo contractual directo con el propietario/a de la vivienda, mientras que el 38 por ciento ha alquilado a través de una inmobiliaria y el 5 por ciento restante lo hace a través de intermediario no registrado.

En cuanto a las respuestas sobre la situación del alquiler, se desprende que un 9 por ciento ya fue desalojado y no tiene lugar dónde vivir, al tiempo que otro porcentaje similar afronta una situación de desalojo inminente. A ese 18 por ciento del total de la muestra se suma otro 11 por ciento al que le anticiparon que no habrá renovación del contrato y aún no encuentra vivienda para mudarse.

En cuanto a los problemas derivados por los precios del alquiler, se desprenden las siguientes respuestas: “Tengo deuda en el alquiler”, con un 12 por ciento; “Dejé de comprar alimentos para poder pagar el alquiler”, 18 por ciento; y “No me alcanza el dinero para pagar los aumentos en los alquileres”, con un 23 por ciento.

Un 12 por ciento de los encuestados respondió que está desocupado, al tiempo que tampoco se puede ir de la vivienda.

“En Comodoro hay 15 familias al borde del desalojo”

Rebeca Ancina, titular del Sindicato de Inquilinos de Chubut, dijo ante la consulta de ADNSUR que además de los resultados de la reciente encuesta, están preocupados porque tras la caída del DNU que congelaba los alquileres ya surgieron 50 pedidos de desalojos, en todo Chubut, entre los contratos de alquileres informales, por lo que insisten en el pedido para que se reglamente el sistema de mediación obligatoria y gratuita en la provincia.

De ese total, detalló que hay 15 familias de Comodoro Rivadavia que están en situación de total vulnerabilidad tras recibir el pedido de desalojo, además de otros graves en Trelew, Puerto Madryn y Lago Puelo.

“Son casos de familias que no pueden pagar el alquiler, no estamos hablando de un joven que se fue a vivir solo porque empezó a estudiar o trabajar, sino de familias con una amplia trayectoria como inquilinos, que nunca habían tenido problemas y hoy se encuentra en esta situación, o porque no tienen ingreso de dinero en sus casas o porque el ingreso no alcanza para pagar el alquiler”, describió Ancina.

En ese marco, describió que también se realizan gestiones a nivel nacional para que se disponga una línea de ayuda para poder cubrir los alquileres impagos, a través de líneas de crédito blandos, por lo que mantendrán reuniones con autoridades del Banco Nación.

Asimismo, insistió en el pedido para que los legisladores de Chubut realicen una adecuación al sistema de mediación obligatoria y gratuita, para que se adapte a la nueva ley de alquileres y de ese modo permita que inquilinos y propietarios puedan resolver los problemas generados por esta crisis.