Piden a Provincia reabrir la inscripción del TEG en Comodoro

La inscripción para el trámite del TEG finalizó el pasado 15 de abril. El mismo tenía una inscripción previa a través de la página www.teg.chubut.gov.ar. Luego, se enviaba un voucher que se debía reenviar a la casilla de atributosubecr@gmail.com.

Por último, se notifica vía mail para concurrir a una Terminal Automática Sube (Tas) para impactar el atributo.

Sin embargo, desde el Municipio aclararon en su momento que Provincia estaba atrasado con la aprobación de voucher, y esto generó algunas demoras para usuarios que quedaron fuera de ingresar a este beneficio.

"Hay una gran cantidad de personas que no pudieron realizar su trámite y no se inscribieron en la página del TEG. Esa fecha era hasta el día 15 de abril, luego no pudieron hacer su trámite y no cargaron la documentación que correspondía", así lo indicó Adrián Rodrigues, subsecretario de Transporte municipal en diálogo con ADNSUR.

Al día de hoy se continúa pidiendo que se reabra la página para obtener estos beneficios. "Es una página que lo maneja provincia, como municipio no tenemos poder de abrirla".

"Estamos haciendo las gestiones correspondientes, hablando con el subsecretario de Transporte de Chubut para ver que solamente para la ciudad de Comodoro puedan reabrir por una o dos semanas y los usuarios logren inscribirse, quienes ya tienen la documentación correspondiente. Estamos esperando respuesta", señaló Rodrigues.

Para quienes hayan recibido el voucher, que también tuvieron su largo tiempo de espera, pueden canjearlo de manera presencial por el atributo escolar a través de la Red Sube, que pertenece a la ciudad de Comodoro.

Pueden hacerlo por mail atributosubecr@gmail.com y ahí se canjea el voucher para que impacte en la Tarjeta Sube. "También de manera presencial en la terminal de ómnibus o en la Dirección de Transportes, en avenida Tehuelches 499 (para la gente de zona norte). El trámite no dura más de 5 minutos. El voucher tiene una duración para todo el ciclo lectivo", concluyó.