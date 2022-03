El Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, Claudio Vidal, adelantó que si no se llega a un acuerdo con las operadoras en la reunión del lunes en Buenos Aires, comenzarían una medida de fuerza.

La reunión está pautada con representantes gremiales con las autoridades de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), buscando cerrar las paritarias 2021.

Vidal sostuvo que "si no nos dan una verdadera propuesta que salde las diferencias y proteja los intereses y derechos de los trabajadores, vamos a ir a un paro con afectación directa de la producción".

El Secretario General de Petroleros Privados de Santa Cruz explicó que "no puede ser que con este precio del barril en el mundo, superando los u$s 115; y con una inflación anual que supera el 50%, alrededor del 8% acumulado en los dos primeros meses de 2022; uno de los sectores que más recauda en el país no tenga la predisposición de saldar la deuda que tienen con todos los trabajadores".

Las demandas de los petroleros incluyen el adelanto del aumento de la paritaria 2021 que corresponde a abril para marzo y una compensación a los trabajadores que cumplen regímenes de 8 horas. Asimismo, exigen el comienzo de manera inmediata de las discusiones paritarias 2022.