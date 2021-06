El día viernes 4 de junio, bajo la supervisión del Secretario Adjunto, Luis Villegas, llegó el equipo propio de la Mutual con lo que restaba de equipamientos para el Centro de Actividades Deportivas en la localidad chubutense, y luego el camión siguió viaje hacia el flanco norte santacruceño y la capital de esa provincia donde mediante el trabajo de referentes de Sede, Delegados y Afiliados, se descargó cada encomienda, publicó este lunes la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

En tal sentido, Villegas destacó “la ventaja de poder contar con nuestro medio de transporte y organizarnos en la logística” y que “se dejó lo que faltaba en Comodoro Rivadavia bajo el control estricto de Vanesa Tirpak, todo esto de la mano del referente de la Agrupación Patagonia austral Argentina, Ignacio Vidal con los colaboradores Andrés González (San&Fran), Daniel Peñaloza (DLS), Jorge Vásquez (DLS), Marcelo Quintero (Baker), todos ellos delegados".

También agradecieron a los afiliados Daniel Romero (SAI) y Daniel Ñancufil (SAI), a quienes están muy agradecidos, porque allí, remarcaron, "es donde se ve el compromiso" ya que se les avisó sobre la hora y estuvieron a disposición inmediatamente, demostrando un gran sentido de pertenencia porque cuando se les convoca "nunca hay un ‘no' del otro lado”.

“Una vez que se descargó eso, se transportó el equipo hasta la localidad de Pico Truncado donde también nos recibieron el Encargado de Sede, Lucas Pichintiniz; los Delegados Claudio Cornalo (Huinoil), Jorge Román (Memcap), Pablo Hernández (Tacker); los colaboradores Héctor Vélez (AESA) y Carlos Sandoval Vitucci, junto a los Afiliados de Tacker Walter Haro, Alfredo Soto, César Pizarro, Héctor Vidal y Matías Hernández”, detalló Villegas, al tiempo que agradeció al titular del ‘Super Feria’ quien facilitó y manejó un zamping cuando se bajó la cancha, y ahora lo hizo con los aparatos de gimnasio. “Estas son cosas que dejan satisfacción”, determinó.

En Río Gallegos, el trabajo de Juan Bravo y de los Delegados y Afiliados (Eduardo Catoia, Lucas Cerra, Walter Buzato, Diego Águila, Ariel Castro, Walter Murúa, Cristian Olguín. Diego Manzotti, Jorge Ramírez, Damián Rial, Francisco Bahamonde y Diego Huenchur) se dio con el mismo compromiso:

“Sinceramente no hubo una sola localidad donde no se sintiera el mismo esfuerzo y la misma alegría en este momento donde no son tal vez los mejores tiempos, pero son cuestiones que hay que resaltarlas porque levantan el ánimo y debemos saber que es muy bueno que vamos a tener los gimnasios, que esto hay que replicarlo en todos lados”, enfatizó, y dijo que “no es un dato menor que se llegó un día sábado y parecía un lunes, la buena predisposición de todos hay que destacarla”.

En relación a cómo se dispondrá lo adquirido, adelantó que “si todo va bien, a partir del día 14 de este mes estarían viniendo los ingenieros más una persona responsable para ya poner en funcionamiento los equipos. Muy en breve va a quedar todo listo para que nuestros afiliados puedan hacer uso de esos elementos, dependiendo claro de las nuevas leyes y protocolos”.

Seriedad y compromiso

El dirigente valoró “cuando hay un proyecto detrás con la seriedad de lo que marca nuestro Secretario General, todo esto se puede concretar. Uno va, visita a los afiliados, escucha sus propuestas y lo plantea en las reuniones de Comisión Directiva, todo se analiza y si se aprueba, prontamente están los resultados y no es que queda en una idea, y nada más”.

“Por eso cuando pasamos y nos encontramos con que estaban descargando toda la maquinaria en Pico Truncado, es gratificante ver las ganas y energía que le ponen, el sentido de pertenencia y el cuidado que tienen, sabiendo que son equipos carga caros y que hay que hacer todo con muchos recaudos”, indicó el adjunto, quien también destacó a Ramón Sabino Medeiro, el chofer del camión propio de la Mutual, reconociendo el especial cuidado que tuvo de la mercadería en el largo trayecto realizado.

Villegas sostuvo que “lo bueno y lo que se rescata es saber que la gente se pone la camiseta en un equipo que es muy completo, donde cada uno juega en el lugar que le toca jugar. Es algo muy lindo todo esto para nosotros los Jerárquicos, porque demuestra una vez más que no tenemos fronteras, que podemos circular en toda la Patagonia y ser tratados de igual a igual en cada lugar”.

“En eso llevamos en alto la palabra y el proyecto de quién conduce la Institución, que siempre demuestra que marcó el camino de lo que es el federalismo, de la igualdad de condiciones y en cada Sede, una más moderna que la otra, nunca medimos la cantidad de Afiliados que hay en cada localidad, porque queremos llegar a todos por igual incluso teniendo en cuenta que a veces hay localidades de donde hace más frío, más viento, y con más razón ponemos también el esfuerzo”, concluyó.